Black Friday iPad Air : la tablette Apple avec M3 est en baisse de prix, ne ratez pas cette offre Amazon !

Si vous cherchez une tablette Apple performante, alors le bon plan Amazon sur l'iPad Air M3 risque de vous intéresser. Pour le Black Friday, l'Apple iPad Air de 2025 est presque à -20%.

Amazon a lancé sa Black Friday Week 2025 le 20 novembre dernier. Moins d'une semaine après le début de son événement commercial, le géant du commerce en ligne a décidé de baisser le prix de l'iPad Air avec M3.

Affiché au tarif conseillé de 669 euros sur le site officiel Apple, l'Apple iPad Air commercialisé en 2025 et proposé dans un coloris gris sidéral est à 539,10 euros. Cela correspond à une remise immédiate de près de 20%, soit 160 euros de réduction.

Pour information, si l'offre Amazon n'est plus disponible, sachez que d'autres revendeurs en France proposent aussi l'iPad Air M3 en promotion.

Quelles sont les caractéristiques principales de l'iPad Air M3 d'Apple ?

Arrivé en France au cours du mois de mars 2025, l'iPad Air lié à l'offre Amazon est équipé de la puce Apple M3 qui inclut un CPU 8 cœurs, un GPU 9 cœurs, un Ray tracing à accélération matérielle et le Neural Engine 16 cœurs. Cette puce est aussi couplée à une mémoire vive de 8 Go de RAM.

Au niveau de l'écran, l'Apple iPad Air M3 embarque un écran Liquid Retina Multi‑Touch de 11 pouces rétroéclairé par LED avec technologie IPS, une définition de 2 732 x 2 048 pixels, une densité de 264 ppp, un affichage True Tone, un revêtement antireflet et résistant aux traces de doigts, une luminosité de 600 nits et une compatibilité avec l'Apple Pencil (Pro ou USB-C).



Fonctionnant sous le système iPadOS 18, la tablette Apple comprend également un espace de stockage de 128 Go, un capteur arrière de 12 MP, une caméra frontale de 12 MP et une batterie de 7606 mAh lui assurant une autonomie de 10 heures en fonction de son utilisation.

Enfin, la connectivité est assurée par la présence du Wi-Fi 6E, du Bluetooth 5.3, d'un port USB-C, du GPS et du Touch ID.