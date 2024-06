Test de l'iPad Air M2 (2024) : la tablette qui s'inspire de la gamme Pro

Pour sa cuvée 2024, le nouvel iPad Air intègre une toute nouvelle puce M2 et un écran inédit de 13 pouces. Découvrez notre test.

Annoncé lors d'un événement en mai 2024 qui a tenu toutes ses promesses, l'iPad fait son grand retour auprès du grand public. A la surprise générale, Apple n'a pas annoncé un, mais bien deux nouveaux modèles : l'iPad Air M2 et l'iPad Pro M4.

Dans ce test, nous nous intéresserons à l'iPad Air qui, malgré un niveau en dessous de son aîné, joue tout de même de belles cartes. En proposant un modèle de 13 pouces qui n'était jusqu'alors disponible que pour le modèle Pro, Apple révolutionne sa gamme pour répondre aux besoins des adeptes des écrans plus grands.

Note de la rédaction : ce test à été intégralement réalisé à partir d'un exemplaire prêté par la marque.

Le récap de notre test de l'iPad Pro M2 (2024) un écran plus large de 13 pouces

des performances améliorées avec la puce M2

une autonomie confortable une dalle LED bloquée à 60 Hz un temps de charge trop lent pas de compatibilité avec le Magic Keyboard Premium

Design : Apple voit les choses en grand

On ne change pas une esthétique qui plaît ! Pour son nouvel iPad Air M2 (2024), Apple a décidé de ne pas bousculer les codes et reste sur un design quasi similaire. Le dos en aluminium est conservé et laisse place à quatre choix de coloris distincts : lumière stellaire, bleu, grise stellaire et mauve. Pour ce test, nous disposons du modèle "gris stellaire" prêté par la marque.

Mais là où l'iPad Air M2 tient sa véritable nouveauté, c'est dans le choix des versions. Depuis ses débuts, la tablette de milieu de gamme a toujours été commercialisée dans un modèle de 11 pouces. Cette année, la firme de Cupertino opère un changement et propose désormais la gamme des iPad Air M2 dans un tout nouveau modèle de 13 pouces. Un choix que défend la marque en expliquant que les modèles de grande taille, déjà présents sur l'iPad Pro, sont les plus vendus.

© Nathan Gofron / Apple

Qui dit plus grande taille d'écran implique forcément une tablette plus épaisse. Difficile de rivaliser avec le nouvel iPad Pro M4 décrit comme "le plus fin jamais conçu" et ses 5,1 mm d'épaisseur. L'iPad Air M2 reste tout de même peu encombrant avec une épaisseur de 6,1 mm pour les deux modèles. La différence se fait au niveau du poids puisque le modèle de 13 pouces pèse 618 g tandis que celui de 11 pouces en pèse 462 g. Un détail qui ne se ressent pas lorsque la tablette est posée. Mais on apprécie tout de même de tenir entre les mains le modèle de 11 pouces bien plus léger.

Et puisqu' Apple n'en a pas fini avec ses nouveautés, cette fois-ci, c'est au niveau de la caméra frontale que ça se passe. Jusqu'à maintenant, la marque nous a toujours habitué à un capteur centré à la verticale. Désormais, il est placé à l'horizontale. Un changement qui permet de passer des appels en visioconférence agréables lorsque la tablette est placée en format paysage. Pour ce qui est de l'appareil photo, l'iPad Air M2 reste sur les mêmes bases que son prédécesseur avec un capteur de 12 Mpx.

© Nathan Gofron / Apple

Un écran LED bien ajusté, mais qui a fait son temps

Pas de nouveautés notables du côté de l'écran de l'iPad Air M2. La tablette est dotée d'une dalle LED Liquid Retina d'une résolution de 2732 x 2048 pixels pour le modèle 13 pouces et de 2360 x 1640 pixels pour le plus petit modèle de 11 pouces. La luminosité quant à elle atteint 600 nits pour le modèle 13 pouces tandis que celui de 11 pouces reste dans les standards placés à 500 nits. L'écran bénéficie également de l'ajout du traitement anti-reflet et d'un revêtement oléophobe pour atténuer les traces de doigts. Force est de constater que les traces de doigts apparaissent assez rapidement surtout lors d'un usage intensif.

De manière générale, l'écran de l'iPad Air M2 (2024) est de très bonne qualité. La gestion de la luminosité est bien traitée que ce soit en intérieur comme en extérieur et nous n'avons quasiment pas ressenti de manque de visibilité. Léger bémol tout de même lorsque la tablette est exposée au soleil ou à une forte source de luminosité. Le contraste permet quant à lui d'afficher une bonne profondeur des couleurs et de profiter pleinement des films et séries.

© Nathan Gofron / Apple

A noter un point noir au niveau du taux de rafraîchissement de l'appareil. La fréquence de l'iPad Air est bloquée à 60 Hz et reste loin derrière la concurrence qui propose des écrans OLED pouvant aller jusqu'à 90 ou 120 Hz. A ce prix-là, on aurait pu s'attendre à ce qu'Apple fasse des efforts. Cela laisse encore des marges de progression pour les prochains modèles de la marque.

Des performances qui ne passent pas inaperçues

En matière de performances, Apple compte bien atteindre des sommets encore jamais vus pour un tel appareil de la gamme. Ainsi, l'iPad Air intègre une toute nouvelle puce M2 qui équipait jusqu'alors l'iPad Pro de 2023. A titre de comparaison avec son prédécesseur l'iPad Air 5e génération et sa puce M1, le nouveau système est annoncé par Apple comme 15% plus rapide en CPU et profite de 20% de puissance supplémentaire. On a voulu vérifier si ces suppositions s'avéraient être vraies.

© Nathan Gofron / Apple

© Nathan Gofron / Apple

Sur notre test Benchmark, la version de 11 pouces a obtenu un score de 2586 en Single-Core et 8256 en Multi-Score. Des résultats pour le Single-Core qui restent en dessous de l'iPhone 15 Pro qui domine sans conteste. Pour autant, l'iPad Air M2 reste devant l'iPad Pro de 11e génération.

Testé sur des applications de jeux telles que Call of Duty Mobile, nous n’avons rencontré aucun problème de connexion ou bug spécifique. Nous pouvons tout de même émettre des réserves quant à une surchauffe de l’appareil qui apparaît au bout d’un certain temps d'utilisation avec les graphismes de jeu à fond.

En ce qui concerne les accessoires, nous avons eu la chance de pouvoir prendre en main le nouvel Apple Pencil Pro. Ce dernier est aussi bien compatible pour les modèles d'iPad Pro M4 tous comme l'iPad Air M2 . Le nouveau stylet d'Apple propose de nouvelles options. Avec une simple pression, l'utilisateur a accès au menu général pour choisir l'outil qu'il désire ou bien changer les couleurs. Un gain de temps précieux qui est non négligeable surtout pour des professionnels.

Pour disposer de tous les services que propose l'Apple Pencil Pro, il faudra tout de même débourser 150 euros de votre poche. Si vous ne souhaitez pas mettre autant d'argent dans un outil comme celui-là, sachez qu'il est possible d'opter pour l'option plus "classique" de l'Apple Pencil proposé à 60 euros et en USB-C.

Une autonomie satisfaisante malgré un long temps de recharge

Testé en naviguant sur Internet, en allant sur YouTube, Spotify ou encore sur des applications de jeu, l’iPad Air M2 a tenu entre 10h et 12h durant nos journées de test. C’est un peu juste pour ceux qui souhaitent disposer d’une journée complète d’utilisation. Cela reste tout de même très correct puisque l’appareil est dans les standards de son prédécesseur, l’iPad Air M1.

© Nathan Gofron / Apple

Côté charge, l’iPad Air n’est pas fourni avec un bloc de charge mais seulement avec son câble USB-C. Apple défend des actes en matière de protection de l’environnement. Il faudra donc faire avec un chargeur déjà en votre possession ou vous en procurer un.

Avec l’aide d’un chargeur rapide de 125 W, il nous a fallu tout de même un peu plus de 2h pour recharger pleinement l'appareil.

Notre conclusion au test de l'iPad Air M2

L'année 2024 marque le renouveau de la gamme iPad Air. Bien que la concurrence soit rude avec l'iPad Pro 2024 et sa puce M4, l'iPad Air M2 reste compétitif. Apple équipe son nouvel iPad d'une plus grande taille d'écran et d'une puce héritée de l'iPad Pro 2023, lui offrant d'excellentes performances.

On peut toutefois lui reprocher son manque d'évolution avec son écran LED bloqué à 60 Hz, accentuant l'écart avec ses concurrents sur le marché. Son autonomie qui stagne et le poids élevé pour le modèle 13 pouces peuvent être un frein pour de nombreux acheteurs.

Sachez que si votre utilisation se limite à Internet et au divertissement, l'appareil reste un compagnon parfait en termes de performances et à un prix plus accessible. Pour un usage classique telle que regarder des vidéos, des films ou des séries, l'iPad de 10e génération sera amplement suffisant. En revanche, nous vous conseillons tout de même d’opter pour la gamme au-dessus, à savoir l’iPad Pro M4, pour un usage plus professionnel.