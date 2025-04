Test du Google Pixel 9a : l'excellent petit smartphone nous inquiète sur un point précis

Nous avons pu tester le nouveau smartphone abordable de Google, le Pixel 9a. Ce dernier ne manque pas d'originalité, mais nous a sincèrement inquiétés durant nos essais.

Chaque année, Google a l'habitude de proposer deux séries de smartphones : sa gamme Pixel principale, dont les Pixel 9, 9 Pro et 9 Pro Fold sont sortis en août dernier, et la série "a" qui se veut plus abordable. Vous l'aurez compris, c'est cette dernière qui nous intéresse aujourd'hui avec le nouveau Google Pixel 9a sorti le 14 avril.

Nouveau design, fonctionnalités IA, caméra qualité Pixel... Le tout à un prix inchangé de 549 euros en France. Sur le papier, ce Google Pixel 9a nous met l'eau à la bouche. Ce dernier n'a cependant pas manqué de nous inquiéter sur un point durant notre test.

Note de la rédaction : ce test a été intégralement réalisé à partir d'un exemplaire envoyé par la marque.

Le récap de notre test du Google Pixel 9a Un design bien pensé et agréable en main

Des bonnes performances photo lorsque les conditions sont réunies

L'expérience logicielle de Google

Un écran de bonne facture pour peu que l'on règle la luminosité Les photos de nuit manquent de détails et virent rapidement au flou

L'autonomie et la recharge toujours derrière la concurrence

Des bugs à l'installation du smartphone (heureusement réglés depuis)

Un design qui se corrige, mais qui frustre toujours !

Le Google Pixel 9a se dote donc d'un nouveau design qui reprend davantage celui du Google Pixel 9 sorti il y a quelques mois. Exit donc les bords incurvés et place à des bordures plates que l'on retrouve de plus en plus ces dernières années (et notamment depuis l'iPhone 12). Un rendu plus premium, mais qui se fait au détriment de la prise en main que nous avions tant adoré sur le Pixel 8a ! Si certains préfèreront ces nouvelles bordures, ces dernières, bien tranchées, restent toujours moins agréables que des bords incurvés qui épousent parfaitement la forme de nos mains. Rien de particulièrement rédhibitoire pour autant et on est loin des bords tranchants d'un Samsung S24 Ultra par exemple.

Le Google Pixel 9a (à droite) dispose de bords plus aplatis par rapport au Pixel 8a (à gauche). © Google / Julian Madiot

Notre autre grosse critique du Google Pixel 8a tenait dans son écran et ses immenses bordures asymétriques. Tel un bouton en plein milieu d'un gracieux visage, il était difficile de voir autre chose lors d'un usage quotidien. Bonne nouvelle : les bordures du Google Pixel 9a sont désormais symétriques... mais toujours aussi épaisses. Ces dernières se font oublier au fil d'une utilisation régulière, mais difficile de ne pas être un peu frustré en pensant à toute cette surface d'écran inutilisée...

L'arrière du Google Pixel 9a innove également pour son design : au revoir le bloc photo qui partait d'un bord à l'autre du smartphone et bonjour aux deux petites caméras placées sur le côté gauche de l'appareil. Ce design bien plus minimaliste cache surtout une évolution de taille : cela faisait (très) longtemps que nous n'avions pas eu entre les mains un smartphone avec un bloc photo qui ne dépasse pas du boitier ! Cela permet de maintenir le téléphone sur une surface plate sans qu'il ne bouge à l'utilisation ou tout simplement de moins craindre pour d'éventuels dommages sur les capteurs photo. A l'heure où les capteurs photo de nos smartphones sont de plus en plus imposants, cela faisait également longtemps que nous n'avions pas eu de remarques sur la protubérance du capteur que nous sommes en train de tester à la rédaction.

Les bordures du Google Pixel 9a sont impressionnantes. © Google / Julian Madiot

Un écran riche en couleurs et fluidité, mais pas en luminosité

Le Google Pixel 9a embarque un écran de 6,3 pouces, ce qui est un poil plus grand que son prédécesseur qui disposait d'une dalle de 6,1 pouces. Voilà de quoi profiter un peu plus de vos contenus vidéo. Google vante les mérites de sa technologie d'écran "Actua" depuis quelques années. Dans les faits, il s'agit simplement de la capacité à modifier le taux de rafraichissement de façon dynamique en fonction de ce qui est affiché à l'écran.

Pour rappel, le taux de rafraîchissement d'un écran de smartphone est assez équivalent aux FPS ("frames per second") sur un écran d'ordinateur. Plus ce taux est élevé, plus les images de vos applications et jeux seront fluides. Un taux de rafraîchissement adaptatif permet de régler automatiquement ce taux en fonction du contenu affiché pour économiser la batterie de l'appareil (un écran de veille, qui n'a pas besoin d'animations, tournera souvent à 1 Hz pour ne pas trop consommer).

L'écran du Google Pixel 9a est donc plutôt fluide. Un avantage qui ravira les fans de jeux vidéo, mais également celles et ceux qui aiment visionner des films et séries avec une bonne fluidité. Dommage cependant que cet écran ne puisse pas descendre en dessous des 60Hz, notamment pour disposer d'un mode veille "toujours allumé", mais on comprend que cela soit réservé aux formats Pro des Pixel. Nos critiques de l'an dernier sur le Pixel 8a restent cependant toujours valables : il est toujours impossible de verrouiller l'écran à 60 ou 120Hz selon notre bon vouloir. L'option "Actua" n'est également toujours pas activée par défaut dans les réglages de l'appareil et il vous faudra donc aller la cocher pour en profiter.

Si la luminosité globale de l'écran du Pixel 9a est plutôt correcte (mais ne vous attendez pas à des merveilles non plus), ce n'est toujours pas le cas de sa gestion automatique. Comme pour l'an dernier, cette dernière est souvent aux fraises lorsque nous passons d'un tunnel sombre à une rue en plein soleil. Utiliser le Google Pixel 9a dans notre lit la nuit est également un petit risque de se brûler les yeux tant le téléphone va mettre un petit moment avant de baisser la luminosité. Il est donc toujours conseillé de régler ce paramètre manuellement en fonction de la situation.

Tout ceci manque un peu de luminosité... © Google / Julian Madiot

Des performances étonnantes, mais qui peuvent poser problème

Les smartphones de Google ne mettent pas vraiment l'accent sur les performances et ce n'est pas la dernière puce Tensor G4, au sein du Pixel 9a, qui va changer la donne. Cette dernière est plutôt axée sur les performances de la caméra, mais nous y reviendrons dans une partie dédiée.

Pourtant, le Google Pixel 9a est bel et bien capable de délivrer de belles performances. Au quotidien, le smartphone est très fluide et il est possible d'enchainer les applications rapidement sans ressentir de perte de fluidité. Cela ne nous a cependant pas empêchés de rencontrer un bug particulièrement bloquant qui effaçait tout simplement le texte de nos menus ! Impossible de s'en défaire à moins de réinitialiser l'appareil hélas. Gageons qu'il s'agissait d'un bug corrigé et évité par les mises à jour de l'appareil dont la sortie avait déjà été repoussée par Google à cause de bugs en interne.

Côté puissance, nous avons soumis le Google Pixel 9a à notre batterie de jeux habituels à savoir Nikki Infinity, Honkai : Star Rail et Genshin Impact. Au lancement, les trois jeux conseillent de garder leurs graphismes réglés sur "moyen" avec uniquement 30 FPS. L'ensemble tourne très bien et nos parties furent agréables et sans surchauffe constatée du smartphone.

Les jeux tournent bien sur le Google Pixel 9a, mais la chauffe n'est pas loin ! © Google / Julian Madiot

Nous décidons donc de pousser le bouchon un peu plus loin en montant les graphismes sur "élevés" et d'utiliser les 60 FPS lorsqu'ils sont disponibles. Bonne nouvelle : nos trois jeux tournent toujours très bien et le tout se révèle étonnamment fluide. Mauvaise nouvelle : le smartphone se met très rapidement à chauffer fortement. Pour peu que nous l'utilisions au soleil, ce dernier nous échapperait certainement des mains. Nous recommandons donc plutôt de rester avec des graphismes "moyens" pour un usage régulier ou sur de longues sessions de jeu.

L'interface des Pixel, toujours un petit bijou de couleurs et d'idées

Dans un récent sondage du site AndroidAuthority, les utilisateurs ont expliqué que les deux principaux points qui leur plait sur un Google Pixel sont la caméra et les fonctionnalités exclusives. Si nous détaillons davantage le premier point dans la suite de ce test, nous allons aborder dès maintenant les fonctionnalités qui font qu'un Google Pixel est bien un Google Pixel.

Le plus évident : les Google Pixel ne s'embarrassent pas de multiples applications inutiles pré-installées. Vous ne trouverez donc point de Temu, Booking.com ou Shein déjà présents sur l'appareil lors de son lancement. Une expérience proche d'un Android "stock" et vierge que beaucoup d'utilisateurs apprécient. A l'inverse, vous y trouverez directement toute la suite d'applications Google comme Gmail, Chrome, Google Maps, etc.

Mais un Google Pixel, c'est également de nombreuses options de personnalisations. Le Google Pixel 9a embarque notamment "Material You", une option qui permet d'ajuster la couleurs des icônes et menus en fonction des teintes de votre fond d'écran. Une fonctionnalité qui n'est pas récente, mais toujours aussi agréable à utiliser. Ajoutez à cela de multiples options comme la création de fonds d'écran avec IA, les fonds cinématiques à partir de vos photos et bien d'autres options de personnalisation.

L'interface et les options des Google Pixel sont toujours aussi bien pensés. © Linternaute / Julian Madiot

Côté sécurité, la nouvelle version d'Android 15 (déjà pré-installée sur le Google Pixel 9a) permet de disposer du verrouillage de certaines applications derrière une authentification supplémentaire. La nouvelle fonctionnalité de "protection contre le vol" permet également de verrouiller automatiquement votre Pixel 9a si l'appareil détecte qu'on vient de vous le subtiliser. Pratique !

Enfin, l'IA de Google, Gemini, est pleinement intégrée au Pixel 9a et accessible en maintenant simplement le bouton d'alimentation. Idéal donc pour profiter du chatbot ou retrouver des objets que vous souhaitez rechercher sur le web.

Mais le point qui séduit le plus les possesseurs de Google Pixel est bien la caméra et ses fonctionnalités exclusives (ou non !) que nous allons aborder dès maintenant.

Des photos toujours si vives, mais avec quelques faiblesses

Le Google Pixel 9a est équipé de deux capteurs photo : un grand angle de 48 Mpx et un ultra grand angle de 13 Mpx. Ces derniers permettent de réaliser des zooms pouvant aller jusqu'en x2 en optique et en x8 de façon numérique (comprenez que c'est le logiciel qui vient alors zoomer dans l'image et non le capteur en lui-même).

De jour ou lorsque les conditions de luminosité sont correctes, les photographies du Google Pixel 9a s'avèrent très plaisantes. Nos clichés regorgent de couleurs vives et nos scènes s'avèrent jolies à visionner. On dénotera quand même un certain manque de détails, notamment lorsque l'on prend le temps de zoomer dans une photo. Les plus petits objets comme des fleurs ou des visages au loin s'avèrent assez flous. Le mode portrait est, comme pour le Pixel 8a, assez approximatif et nos branches de lunettes restent toujours floues sur l'ensemble de nos tentatives.

Le zoom x2 produit également quelques jolis résultats sans être transcendant pour autant. La perte de détails se ressent toujours, mais les couleurs sont toujours vives et les clichés produits sont totalement utilisables en l'état.

Zoom x2 © Linternaute / Julian Madiot

Zoom x2 © Linternaute / Julian Madiot

Les détails s'envolent malheureusement lorsqu'on utilise le zoom x8. Le Google Pixel 9a a des difficultés à faire le point sur un sujet en particulier et plusieurs de nos clichés apparaissent flous. Il est cependant possible d'obtenir quelques résultats assez réussis pour peu que votre scène ne bouge pas trop.

Zoom x8 © Linternaute / Julian Madiot

Zoom x8 © Linternaute / Julian Madiot

Zoom x8 © Linternaute / Julian Madiot

De nuit, les photographies produites par le Google Pixel 9a restent plutôt jolies pour peu que l'on dispose tout de même d'un peu d'éclairage. Le cas échant, la qualité s'effondre rapidement et les détails s'envolent, mais l'inverse aurait été surprenant.

Du côté des options de caméra, le Google Pixel 9a propose tout un tas de petites fonctionnalités très utiles ou un peu gadget selon vos habitudes. On retrouve notamment la fameuse gomme magique capable de faire des merveilles en supprimant des éléments de votre photo. Le résultat s'avère souvent bluffant, mais le téléphone n'est pas non plus capable de réaliser des miracles. L'option "m'ajouter" permet également de prendre une photo et de rajouter une personne dans le cadre, pratique lorsque l'on a personne pour prendre la dite photo. Enfin, le mode "exposition longue" permet de créer un style de flou sur des sujets en mouvement, mais ses résultats dépendront vraiment beaucoup de votre sujet.

Une batterie correcte pour une recharge vraiment lente

Nous avons pu utiliser le Google Pixel 9a pendant plusieurs jours. Nos activités étaient multiples et variées avec des applications de discussions (WhatsApp, Facebook Messenger, Discord), des jeux (Genshin Impact, Honkai : Star Rail, Pokémon GO) et des vidéos (YouTube, Twitch, TikTok). Vers la fin de notre journée, le Google Pixel 9a affichait encore un peu plus de 40% de batterie. Un score honorable pour un téléphone Pixel, mais clairement pas le meilleur dans sa catégorie.

Du côté de la recharge, nous avons voulu remettre d'aplomb le Google Pixel 9a avec notre chargeur de 100 W. Un chargeur bien suffisant puisque le Pixel 9a n'est compatible qu'avec la recharge filaire 23 W. Il vous faudra en revanche compter près de 2h pour passer de 0 à 100% de batterie ce qui est un peu long. N'espérez pas non plus pouvoir faire une petite recharge rapide puisqu'il nous aura tout de même fallu près de 30 minutes pour atteindre les 30%. Un score assez décevant.

Communication et connectivité

Le Google Pixel 9a nous a accompagné comme smartphone principal pendant un peu plus d'une semaine. Nous avons pu échanger plusieurs messages et appels avec le téléphone de Google et n'avons jamais ressenti de problèmes lors de nos échanges. Nos appels étaient clairs et nos discussions audibles pour nous et nos interlocuteurs grâce à la technologie "clarté du son" présente au sein du Pixel 9a. Le smartphone est également capable d'identifier certains appels d'arnaques ou de démarcheurs en vous prévenant avec un écran rouge. Pratique même si nous avons tout de même essuyé 2 appels de démarchage n'ayant pas été détectés pendant notre test.

Il est également possible de bénéficier du filtrage des appels en laissant l'assistant Google demander à votre interlocuteur pourquoi il vous appelle. Une fonction qui n'est pas nouvelle, mais qui peut s'avérer assez pratique pour éviter certains appels indésirables.

Du côté de la connectivité, le Pixel 9a est compatible avec le Wi-Fi 6E ce qui lui garantit une bonne compatibilité avec une majorité de réseaux internet sur le marché. Durant notre semaine de test, nous avons pu appairer le téléphone avec une montre connectée Google, un casque Sonos et des écouteurs Apple sans ressentir de latences ou problèmes de connexion.

Notre conclusion au test du Google Pixel 9a

A la question : le Google Pixel 9a est-il un bon téléphone ? Il est aisé de répondre que oui. Pour le prix de vente recommandé de 549 euros, le Pixel 9a dispose de solides arguments : design plus premium que son prédécesseur, expérience logicielle très agréable, performances photo dignes d'un téléphone Pixel, performances plutôt correctes...

Les seuls reproches que nous émettons envers le Google Pixel 9a sont également à imputer à son prédécesseur. Le téléphone a tendance à rapidement surchauffer lorsque trop sollicité par du jeu. Les photographies de nuit sont encore trop "baveuses" dès lors qu'on manque de lumière et le mode portrait continue de ne pas parvenir à bien détecter et détourer les branches de lunettes ou certains cheveux. La luminosité automatique est également toujours assez capricieuse et seules les bordures asymétriques semblent donc être corrigées par rapport aux critiques émises sur le Pixel 8a de l'an dernier. Nous avons également quelques réserves sur les bugs rencontrés lors du premier démarrage du téléphone, mais également les soucis rencontrés par Google avant le lancement du Pixel 9a.