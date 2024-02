Se mettre en "navigation privée" sur internet ne vous protège pas autant que vous le pensez

Contrairement aux nombreuses idées reçues, l'utilisation de la "navigation privée" sur internet laisse tout de même certaines traces de votre passage.

La "navigation privée", vous connaissez ? Il s'agit d'une fonctionnalité plutôt pratique et intégrée à la majorité des navigateurs actuels. Qu'il s'agisse de Microsoft Edge, Google Chrome ou Mozilla Firefox, il est souvent possible d'activer une fenêtre spéciale dite "privée".

Le but premier de ces fenêtres est de ne laisser aucune trace derrière votre navigation. Et dans les faits, cela semble plutôt vrai : une navigation privée ne garde pas en mémoire les sites que vous visitez. Vous pourrez alors naviguer sur la toile - et sur bien des sites étranges - sans que ces derniers ne soient visibles dans votre historique de navigation ou vos précédentes recherches.

Pourtant, l'utilisation de la "navigation privée" ne vous rend pas aussi discret que certains internautes peuvent penser. Tout d'abord, même si cette fonction vous déconnecte de tous vos comptes en ligne, si vous utilisez un compte comme Amazon, Facebook ou LeBonCoin, ces dits sites garderont une trace de votre navigation, que vous soyez en "navigation privée" ou non. Ajoutez des objets à un panier Amazon, rejoignez un groupe Facebook, lancez une discussion avec une autre personne... Ces actions resteront gravées lorsque vous quitterez le mode "navigation privée".

Lorsque vous utilisez le mode "navigation privée", il est tentant de penser que vous seul savez ce que vous faites en ligne. Il y a cependant une autre entité qui peut suivre vos activités dans le mode "navigation privée" : votre fournisseur d'accès internet. Que vous soyez chez Free, Orange, SFR ou un autre opérateur, si ce dernier décide d'investiguer sur vos recherches en ligne, il pourra accéder à toutes les adresses consultées et opérations que vous avez effectuées. Cela peut cependant toujours être contourné au moyen d'un VPN.

Notez enfin que le mode "navigation privé" de votre navigateur ne vous protège pas des attaques. Votre machine continue de recevoir et envoyer des informations sur la toile. Elle reste donc sujette aux tentatives de piratage ou de phishing.