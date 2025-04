Nouvelle Livebox : Orange dévoile deux box, et c'est un peu le bazar du côté des offres

Avec l'annonce de deux nouvelles Livebox compatibles Wi-Fi 7, Orange complexifie ses offres disponibles en ligne et en magasin. On vous résume le tout de façon claire.

Il est toujours assez compliqué de résumer toutes les offres internet disponibles chez certains opérateurs. Orange ne facilite pas non plus l'exercice en dévoilant deux nouvelles Livebox qui viennent s'ajouter à son catalogue : la Livebox S et la Livebox 7 (V2). Ces deux nouvelles box s'appuient sur la dernière génération de Wi-Fi 7 disponible pour proposer de meilleures performances... Mais pas pour tous. On vous explique.

La Livebox S, la nouvelle box standard pour les offres Orange

La première box dévoilée par Orange en ce début du mois d'avril est la Livebox S. Cette dernière accompagne désormais l'ancienne Livebox 5 lancée en 2019 par l'enseigne et qui équipait la plupart des offres d'Orange. La nouvelle Livebox S dispose notamment d'un design revu et vertical avec un petit écran pour contrôler la box, ses connexion et ses options.

L'ensemble des nouvelles offres Orange avec les Livebox 5, Livebox S et Livebox 7. © Orange

La Livebox S est donc compatible avec le Wi-Fi 7, la dernière génération en date pour vos connexions. Orange emboite donc le pas de Bouygues et de Free en proposant enfin une box pleinement compatible avec le Wi-Fi 7. A noter cependant que seul le Wi-Fi 6 a été officiellement certifié auprès de l'organisme "Wi-Fi Alliance" et que la certification Wi-Fi 7 devrait être officielle prochainement.

La Livebox S est cependant uniquement compatible aux bandes 2,4 et 5 GHz qui sont généralement les plus répandues, mais la non prise en charge des bandes 6 GHz ne garantit donc pas le meilleur débit (l'ancienne Livebox 7 qui était compatible Wi-Fi 6E supportait notamment la bande de fréquence 6 GHz). Cela devrait malheureusement embrouiller un peu plus les clients.

La Livebox S est proposée dans deux offres chez Orange : la "Livebox Fibre" et la "série spéciale Livebox Fibre" qui sont respectivement à 29,99€/mois (puis 42,99€/mois au bout d'un an) et 39,99€/mois. Dans les deux cas, vous disposez d'un décodeur TV fourni.

La nouvelle Livebox S. © Orange

La Livebox 7, l'offre haut de gamme d'Orange

La Livebox 7 est une nouveauté sans vraiment en être une. Il existait déjà une box baptisée "Livebox 7" chez Orange et lancée en 2023, mais qui n'était compatible qu'avec le Wi-Fi 6E. La nouvelle Livebox 7 (V2) est désormais pleinement compatible avec le Wi-Fi 7 et certifiée auprès de l'organisme "Wi-Fi Alliance".

A l'instar de la Livebox S, la nouvelle Livebox 7 (V2) ne prend en charge que deux bandes (2,4 GHz et 5 GHz). Pas de support pour le 6 GHz donc, ce qui est assez étrange sachant que la précédente box d'Orange en était capable.

Côté design, pas de gros bouleversement pour la Livebox 7 (V2) qui ressemble à sa prédécesseur, mais avec un écran amélioré.

La Livebox 7 (V2) est proposée dans deux offres : Livebox Max Fibre à 47,99€/mois (puis 52,99€/mois au bout d'un an) et Livebox Up Fibre à 39,99€/mois (puis 46,99€/mois au bout d'un an).

Résumé des offres Livebox chez Orange Offre Prix Débits Livebox concernée Décodeur TV inclus Répéteur Wi-Fi Série spéciale Just Livebox Fibre 19,99 €/mois (puis 33,99€/mois après six mois) 1 Gb/s en réception et 700 Mb/s en émission Livebox 5 (Wi-Fi 5) Pas de décodeur Pas de répéteur Série Spéciale Livebox Fibre 39,99 €/mois 1 Gb/s en réception et 700 Mb/s en émission Livebox S (Wi-Fi 7) Décodeur TV UHD Pas de répéteur Livebox Fibre 29,99 €/mois (puis 42,99 €/mois après six mois) 2 Gb/s en réception et 800 Mb/s en émission Livebox S (Wi-Fi 7) Décodeur TV UHD Pas de répéteur Livebox Up Fibre 39,99 €/mois (puis 51,99 €/mois après un an) 8 Gb/s en réception et en émission Livebox 7 (V2) (Wi-Fi 7) Décodeur TV UHD 1 répéteur Wi-Fi 6 Livebox Max Fibre 47,99 €/mois (puis 57,99 €/mois après un an) 8 Gb/s en réception et en émission Livebox 7 (V2) (Wi-Fi 7) Décodeur TV 6 3 répéteurs Wi-Fi 6

Ces nouvelles offres sont déjà en ligne sur le site web d'Orange et les utilisateurs intéressés peuvent déjà se rendre en magasin pour obtenir plus d'informations. Notez que des frais de mise en service (notamment pour le décodeur TV) ou de résiliation peuvent être appliqués en fonction de votre offre ou opérateur.