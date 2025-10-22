ChatGPT Atlas : ce nouveau moteur de recherche pour tuer Google Chrome repose sur... Google

Avec son navigateur internet, OpenAI entend bien rivaliser avec les ténors du marché, mais ne semble pas pouvoir s'en passer complètement.

C'était pressenti depuis quelques semaines : OpenAI vient de dévoiler ChatGPT Atlas, son premier navigateur de recherche boosté à l'intelligence artificielle. Dans sa vidéo de présentation officielle, Sam Altman, PDG d'OpenAI, présente Atlas comme une nouvelle façon d'utiliser internet en mixant des recherches classiques et des requêtes de ChatGPT.

ChatGPT Atlas se présente comme "un nouveau type de navigateur internet" capable de retrouver vos favoris, votre historique ainsi que votre compte ChatGPT pour procéder à vos requêtes. Il est, par exemple, possible de lui demander de retrouver un produit que vous avez consulté sur Amazon il y a quelques mois ou encore de parcourir le web pour synthétiser une information.

Le navigateur internet de ChatGPT présente de nombreuses familiarités avec un navigateur classique. Les utilisateurs peuvent consulter des pages web, ouvrir des onglets. Sa compatibilité avec ChatGPT lui permet également de répondre à de petites requêtes sans avoir à visiter de sites web. Demandez lui la météo du jour et ChatGPT Atlas vous répondra directement sans avoir besoin de visiter un site spécialisé dans la météo.

Autre fonctionnalité phare de ChatGPT Atlas : la possibilité de prendre le contrôle sur vos recherches afin d'effectuer du travail à votre place. Vous pouvez, par exemple, lui demander d'inspecter du code sur l'une de vos pages web et lui demander de le corriger.

Pour l'heure, ChatGPT Atlas est uniquement disponible sur MacOS à cette adresse. Une sortie sur Windows, Android et iOS est déjà prévue pour les prochains mois.

Le "tueur de Google" fonctionne grâce à Google

Un détail a surpris (et refroidi) bon nombre d'internautes suite à la sortie de ChatGPT Atlas. Le navigateur n'est pas entièrement construit de A à Z par les équipes d'OpenAI, mais repose sur Chromium, une base provenant de Google et notamment utilisée par Google Chrome.

S'il n'est pas surprenant que ChatGPT Atlas n'ait pas été construit entièrement par OpenAI, on est donc loin d'avoir enfin un navigateur capable de supprimer toute dépendance à Google. Chromium a tout de même plusieurs avantages puisqu'il s'agit d'une base rapide, efficace et facile à prendre en main pour les utilisateurs et les développeurs.