Google change tout ! Le moteur de recherche va désormais répondre différemment à vos recherches

Une nouvelle ère arrive pour les utilisateurs de Google grâce à un nouveau menu.

Google est l'un des piliers d'internet aujourd'hui. Utilisé par plus de 90 milliards de personnes chaque mois (selon Slap Digital), le célèbre moteur de recherche permet à tout un chacun de rapidement naviguer sur le net en tapant quelques mots-clés. Depuis son lancement à la fin des années 90, Google a rapidement su se mettre à jour et s'imposer comme le moteur de recherche le plus utilisé au monde.

Toujours soucieux d'être à la page concernant les dernières technologies, Google teste régulièrement des nouveautés à intégrer à son moteur de recherche. La dernière en date fait cependant couler beaucoup d'encre puisqu'il s'agit ni plus ni moins que de tuer la traditionnelle recherche au profit de l'intelligence artificielle.

Déjà déployé dans plusieurs pays dont l'Espagne, le mode IA de Google n'a pas manqué de faire parler de lui depuis son arrivée au sein du célèbre moteur de recherche. Accessible au moyen d'un simple bouton, ce mode IA porte d'ailleurs bien son nom. Jusqu'ici, lorsque vous faisiez une recherche sur Google, le moteur de recherche allait fouiller le net et vous rapportait les sites en rapport avec les mots clés que vous aviez utilisés, la célèbre liste de liens bleus.

Le mode IA de Google se comporte plutôt comme ChatGPT. Lorsque vous lui posez une question, Google va désormais vous répondre directement sans avoir besoin de cliquer sur un site. Imaginons que vous posiez une question sur une personnalité publique : jusqu'ici, le moteur de recherche allait vous renvoyer vers différents sites pour répondre à votre question. Le mode IA va, quant à lui, analyser l'ensemble des sites en rapport avec votre requête et y répondre directement comme si vous posiez une question à ChatGPT.

Mais ce n'est pas tout : le mode IA peut également créer des tableaux, des résumés, des opérations ou des explications avec des liens en rapport avec votre requête. Bref, les utilisateurs ne devraient plus avoir à cliquer sur une multitude de sites pour obtenir les réponses à leur question. Un aperçu d'une telle technologie était déjà disponible depuis quelques années, notamment lorsque vous demandiez la date de naissance d'une personnalité ou une prévision météo et que Google vous répondait directement, sans avoir à cliquer.

Le mode IA ne sera d'abord pas activé par défaut, mais affiché à côté de la barre de recherche avec l'icône de micro et de Google Lens. Il faudra donc cliquer, au préalable, sur le bouton du mode IA pour obtenir des réponses par l'intelligence artificielle au lieu d'une recherche Google classique. Il y a cependant fort à parier que ce mode soit de plus en plus mis en avant par Google, et certains utilisateurs cherchent déjà comment l'utiliser par défaut en lieu et place de la recherche Google classique.

Pour le moment, le mode IA de Google n'est pas disponible en France. Son déploiement en Europe est progressif, mais les responsables de Google indiquent qu'il existe toujours "des incertitudes législatives" concernant son lancement en France.