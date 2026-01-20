Extra Bbox : Bouygues Telecom dévoile son arme ultime contre les pannes de Wi-Fi

Cette nouvelle box est disponible sans conditions d'éligibilité ou installation préalable, et ce, quel que soit votre opérateur actuel.

Bouygues Telecom entend vous arrêter d'utiliser votre partage de connexion lorsque votre Wi-Fi tombe en panne ! En dévoilant l'Extra Bbox, l'opérateur souhaite résoudre l'un des principaux problèmes des internautes : la coupure d'internet.

Selon l'Arcep, plus d'un internaute sur deux déclare ne pas pouvoir se passer d'internet pendant plus d'une journée. Afin de palier à ce problème, Bouygues Telecom a annoncé l'arrivée prochaine de l'Extra Bbox. Une petite box internet de secours à brancher chez vous et qui prend le relais sur votre box habituelle si cette dernière tombe en panne.

© Bouygues Telecom

Cette box internet de secours propose un maximum de 100 Go d'internet par mois. Il ne s'agit donc pas d'une box principale devant être utilisée au quotidien, mais pensée pour remplacer votre offre habituelle lorsque cette dernière tombe en panne.

L'Extra Bbox propose notamment un réseau en Wi-Fi 6 avec un hait débit 5G pouvant aller jusqu'à 1,1Gb/s en descendant et 50 Mb/s en montant.

Cette nouvelle box de secours sera disponible à partir du 26 janvier sur le site officiel de Bouygues Telecom au prix de 12,99 euros par mois.