Discord va bientôt vous demander une pièce d'identité pour accéder à ses services

Fort de plus de 700 millions d'utilisateurs à travers le monde, le logiciel Discord se voit contraint de vérifier l'âge de ses membres.

Allez-vous bientôt devoir sortir votre carte d'identité pour accéder à Discord ? C'est ce que laisse suggérer la dernière déclaration de l'entreprise responsable du célèbre logiciel de discussions en ligne. Lancé en 2015, cette application disponible sur ordinateurs, consoles et smartphones a rapidement connu un vrai gain de popularité face au déclin de Skype. Désormais considérée comme l'une des plateformes les plus utilisées à travers le monde, Discord se voit contraint par les règlementations européennes de vérifier l'âge de ses utilisateurs.

"Les comptes Discord seront catégorisés comme mineurs par défaut"

Depuis la mise en place du DSA en Europe, mais également des nouvelles législations françaises sur la majorité numérique, les plateformes sont tenues de vérifier l'âge de leurs utilisateurs. Il ne s'agit nullement d'empêcher pleinement d'accéder à leurs services, mais de réguler l'activité des utilisateurs en fonction de leur majorité ou non.

Ainsi, Discord a récemment annoncé l'arrivée de contrôles d'identité pour déterminer si un utilisateur est bien majeur ou non. Par défaut, les nouveaux comptes Discord seront catégorisés comme appartenant à des mineurs. Le logiciel proposera deux moyens de prouver son âge :

Un scan du visage avec votre caméra suivi d'une analyse par intelligence artificielle pour déterminer l'âge et vérifier qu'il s'agit bien de l'utilisateur et non d'une personne connue.

Le téléchargement d'une pièce d'identité prouvant la majorité de l'utilisateur qui sera supprimée une fois la validation effectuée.

Discord précise tout de même que les utilisateurs qui disposent de comptes depuis plusieurs années, et dont le comportement est déjà bien identifié comme appartenant à une personne majeure, ne seront pas concernés.

Quelles interdictions et limitations pour les comptes de mineurs sur Discord ?

Si Discord identifie votre compte comme appartenant à un mineur, votre expérience peut radicalement changer. Parmi les points évoqués, certains interdictions et limitations sont mises en place afin de protéger les utilisateurs les plus jeunes :

Si vous avez moins de 15 ans : il est possible que l'accès à Discord vous soit bloqué ou soumis à un "centre familial" piloté par un membre de votre famille.

il est possible que l'accès à Discord vous soit bloqué ou soumis à un "centre familial" piloté par un membre de votre famille. Si vous avez entre 15 et 18 ans : il est possible que l'accès à certains salons et chaines Discord réservés aux personnes majeures vous soit refusé. Les images identifiées comme "sensibles" (comme de la nudité ou de la violence) resteront floutées.

il est possible que l'accès à certains salons et chaines Discord réservés aux personnes majeures vous soit refusé. Les images identifiées comme "sensibles" (comme de la nudité ou de la violence) resteront floutées. Si vous avez plus de 18 ans : vous n'aurez aucune restriction une fois les vérifications effectuées.

Discord n'a pas précisé quand ces vérifications seront mises en place et indique que cette nouvelle politique est "en pleine construction". L'entreprise promet cependant de revenir avec de nouvelles précisions dans les mois à venir.