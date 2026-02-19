Lyria 3 : comment créer vos propres musiques en quelques secondes

Google continue de mettre à jour son intelligence artificielle et ajoute la possibilité de créer des chansons originales à partir de quelques lignes de texte.

Vous avez toujours eu l'âme d'un artiste, mais aucun instrument en votre possession ? Google a pensé à vous en dévoilant Lyria 3, son nouvel outil d'intelligence artificielle pensé autour de la musique. Directement intégrée à Google Gemini, cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de créer de courts extraits musicaux à partir d'un simple prompt.

Comment créer sa propre musique avec Lyria 3 ?

Pour accéder à Lyria 3, il vous suffit d'utiliser l'IA de Google baptisée Gemini et disponible à cette adresse. A partir de là, vous aurez le choix de vous créer ou connecter un compte Google. Lyria 3 n'est pas une option à sélectionner à partir d'un menu ou bouton, mais pleinement intégré à Gemini. Ainsi, vous n'avez qu'à demander à l'IA de vous créer une musique pour qu'elle s'exécute.

"Video Lyria 3"

Votre prompt peut bien évidemment être plus recherché et figurer plusieurs demandes. Vous pouvez exiger une sonorité précise (rock, rap, techno...), d'avoir une ou plusieurs voix, de choisir quels instruments seront audibles, etc...

La seule limite actuelle semble se trouver au niveau des copyright : Lyria 3 ne peut pas reproduire la voix ou le style d'un groupe ou chanteur particulier, mais simplement imiter ces derniers. Les extraits produits ne peuvent également pas excéder les 30 secondes, ce qui rend les musiques taillées pour des formats courts comme YouTube Shorts ou TikTok.