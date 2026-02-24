Lydia va bientôt prélever de l'argent sur tous les comptes inactifs, voici comment les stopper

Surveillez vos comptes bancaires : des frais d'inactivités seront bientôt déployés pour tous les anciens utilisateurs.

"Je peux te faire un Lydia ?" cette phrase anodine qui vous a fait installer la célèbre application de paiement pourrait bien vous coûter de l'argent d'ici les prochains jours.

Les dernières conditions d'utilisation de Lydia ne semblent pas faire que des heureux. A travers un mail (qui s'est retrouvé dans les dossiers spams de nombreux utilisateurs, dont l'auteur de ces lignes), le service de paiement entre particuliers annonce l'arrivée de frais d'inactivité. A partir du 12 mars 2026, tout utilisateur qui dispose d'un compte Lydia ou Sumeria pourra faire l'objet de prélèvements réguliers en cas d'inactivité.

Dans les nouvelles règlementations et tarifs appliqués par Lydia/Sumeria, l'entreprise indique la mise en place d'un montant de "3 € par mois si le Client ne bénéficie d'aucune Offre payante et que son Compte de paiement n'a fait l'objet d'aucune Opération Éligible au cours des deux derniers mois calendaires."

Notez que ce montant peut se rajouter aux frais d'inactivités liés à la loi Eckert qui prévoit un maximum de 30 euros débités de votre compte si ce dernier est inactif pendant plus de 12 mois consécutifs.

Comment stopper les frais d'inactivité de Lydia et Sumeria ?

Si, comme beaucoup d'utilisateurs, vous n'utilisez plus Lydia ou Sumeria depuis un moment, il peut être intéressant de supprimer votre compte. Pour cela, il faudra télécharger Lydia et vous rendre sur l'application > Réglages > Sécurité > Supprimer mon compte.

Si vous souhaitez tout de même garder vos comptes, il vous suffit de prouver à Lydia/Sumeria que ce dernier est actif. Faites donc un simple petit virement entre votre compte bancaire et votre application (qu'importe le montant) pour montrer que vous utilisez toujours le service.