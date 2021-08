Pokémon Arceus : un nouveau trailer et de nouvelles infos lors de la Pokémon Presents

On en sait plus sur l'ambitieux RPG en monde ouvert développé par Gamefreak. Pokémon Arceus nous a été présenté en détail lors de la conférence Pokémon Presents. Gameplay, trailer, nouveautés, on vous résume tout d'un titre qui s'annonce renversant.

[Mis à jour le 18 août 2021 à 16h31] Si l'on vous parle d'un RPG en monde ouvert dans l'univers Pokémon, ça vous tente ? C'est la nouvelle de cette fin de printemps ; Légendes Pokémon : Arceus a enfin reçu une date de sortie officielle. Une combinaison des genres qui a tout pour plaire, attendue depuis bientôt plusieurs années par bon nombre de fans, qui se donneront rendez-vous le 28 janvier prochain pour tenter de les attraper tous. En attendant, si vous souhaitez prendre une longueur d'avance sur tous les autres dresseurs, on vous résume ce que l'on sait déjà de Pokémon Arceus.

Lors de la Pokémon Presents du 18 août dernier, The Pokémon Company nous a présenté Pokémon Légendes : Arceus en détail. Ces nouvelles images et informations sont autant d'éléments qui pourront aider les nombreux joueurs à patienter jusqu'à l'une des sorties les plus attendues de 2022. En effet, pouvoir parcourir le monde de Pokémon en trois dimensions reste le rêve de beaucoup de joueurs depuis l'avènement de la franchise en 1996, et le fait que Pokémon Legends Arceus bénéficie de l'expérience d'une compagnie comme Gamefreak ne peut que rassurer les nombreux impatients et impatientes. En outre, aucune raison de s'inquiéter au niveau des performances sur Nintendo Switch, la console semble tout à fait capable de supporter un tel titre. Ces trois minutes riches en informations nous en ont appris beaucoup sur cet ambitieux action-RPG, et on vous décrypte tout ci-dessous.

Pokémon Arceus sera un jeu en monde ouvert, situé dans la région de Sinnoh, ici appelée par son ancien nom Hisui, où de nombreux joueurs aventureux pourront progresser en capturant des Pokémon de plus en plus rares. L'histoire se déroule bien avant les évènements de Pokémon Diamant et Perle, dans un monde où les concepts de Ligues Pokémon et de dresseurs sont inexistants. Vous incarnez l'un des membres de l'expédition Galaxy, qui a pour base le village de Jubili. Vous y rencontrerez les membres des trois corps de l'expédition, et intégrerez le corps d’Études, afin d'élaborer le premier Pokédex.

Votre personnage participera à la création du premier Pokédex en arpentant les paysages sauvages de Sinnoh peuplés de nombreux Pokémon sauvages. Le joueur aura pour cela besoin d'un camp à partir duquel il pourra planifier ses expéditions en achetant ou en fabriquant des objets. Lors de vos excursions, vous pourrez découvrir plusieurs biomes différents, peuplés de Pokémon aux caractéristiques particulières. On a aussi pu apercevoir quelques Pokémon qui vous serviront de moyens de locomotion, sur terre, dans les airs et sur les flots. Vous pourrez ainsi observer et capturer de nombreux Pokémon lors de combats transitionnant du direct au tour par tour lorsque vous lancez votre Pokéball. Par ailleurs, le jeu qui avait en premier lieu un petit peu déçu par la qualité graphique de son premier trailer, a bénéficié de textures améliorées, du moins c'est ce que laisse supposer ce nouveau trailer qui nous a présenté un monde riche et coloré qui n'a pas à rougir d'une comparaison éventuelle avec Breath of the Wild. De quoi convaincre les derniers hésitants à se lancer dans l'aventure.

Malgré tout, Il faudra attendre encore un petit peu avant de mettre les mains sur Légendes Pokémon Arceus, puisque sa sortie a officiellement été fixée le 28 janvier 2022. En attendant, si vous souhaitez vous plonger dans le monde de Sinnoh et ses mystères, il vous reste toujours les deux sorties de novembre 2021, les deux remakes de Pokémon Diamant et Pokémon Perle, afin de patienter quelques mois de plus. Et pour les plus impatients, Légendes Pokémon Arceus est d'ores et déjà disponible en précommande, en exclusivité sur Nintendo Switch.