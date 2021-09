Star Wars KOTOR : un remake en route sur PS5 et PC

C'était la surprise du dernier Playstation Showcase, le légendaire Star Wars Knights of the Old Republic revient dans un remake moderne. En attendant que le RPG se refasse une beauté, on vous résume tout ce qu'il faut savoir à son sujet.

Parmi l'innombrable quantité de jeux Star Wars, il en est un qui a marqué les esprits. Star Wars Knights of the Old Republic, ou KOTOR pour faire plus court, fut l'un des succès les plus francs de l'histoire de la franchise. Ce RPG a très vite gagné le statut de jeu légendaire et son succès fut en grande partie dû à son scénario original et à son gameplay assez révolutionnaire. Aujourd'hui, on fête les 18 ans de sa sortie et quelle ne fut pas notre surprise lorsque, lors du dernier Playstation Showcase, Sony a annoncé la sortie d'un remake, Star Wars Knights of the Old Republic, qui sortira entre fin 2022 et 2023. On vous explique tout de cette exclusivité PS5.

Un trailer de quelques secondes, il n'en a pas fallu plus pour que les joueurs comprennent les enjeux d'une telle révélation. Star Wars KOTOR revient donc dans un remake 100% next-gen, qui sortira en exclusivité sur Playstation 5 et PC. Ce nouveau titre est développé par Aspyr, studio habitué des portages de jeux liés à la franchise Star Wars. On leur doit notamment Star Wars Jedi Knight 2: Jedi Outcast en version Switch et PS4, et Star Wars KOTOR sur Android. Autant vous dire que les équipes d'Aspyr maîtrisent leur sujet.

Bien que les équipes d'Aspyr soient restées relativement mutiques au sujet de ce remake de Star Wars : Knights of the Old Republic, on a tout de même pu glaner certaines informations. Sur le Playstation Blog notamment, il est fait mention qu'Aspyr a réuni une équipe de vétérans de l'industrie mais aussi d'anciennes équipes présentes sur le titre original. Leur objectif est clair : "Nous reconstruisons l'un des plus grands RPG de tous les temps pour une nouvelle génération, avec des technologies, des fonctionnalités et des graphismes modernes, tout en maintenant l'intégrité de l'histoire et des personnages que l'on a pu chérir."

Faire du neuf avec du vieux. Si l'on en croit ce que le studio a annoncé, il s'agira de reconstruire entièrement l'univers de KOTOR, en l'affublant d'un nouveau visage, et de porter un jeu aussi respecté qu'ancien sur Playstation 5 et PC tout en conservant ses fonctionnalités de base et son histoire. Il s'agira donc de combats en temps réel, d'exploration et de gain d'expérience, en bref, un bon RPG moderne dans l'univers Star Wars. Que demander de mieux ?

Pour l'instant, Aspyr et Sony n'ont communiqué aucune date de sortie officielle pour ce remake de Star Wars the Old Republic. On sait cependant qu'il ne faudra absolument pas l'attendre avant fin 2022, voire courant 2023. Il s'agira d'une exclusivité PC et PS5 de sortie, c'est à dire que les joueurs Xbox pourraient avoir à attendre 6 mois à un an avant de mettre les mains dessus. En tous cas, on attend sa sortie avec impatience, impatients de replonger dans cette aventure légendaire.