Apple Invites : l'excellente application que vous n'utiliserez jamais

Après "Journal", Apple lance une toute nouvelle application sur ses iPhone. Intitulée "Apple Invites", celle-ci présente déjà un petit défaut qui risque de frustrer ses utilisateurs.

Une toute nouvelle application vient de naître dans le paysage numérique d'Apple. Intitulée "Apple Invites", ou "Invitations" en français, le logiciel est venu comme un cheveu sur la soupe. Disponible sur l'App Store ou en tant que site Web, il se présente comme la "nouvelle application qui rassemble les gens ensemble à l'occasion de moments spéciaux".

Concrètement, "Apple Invites" s'attache à simplifier l'organisation des rendez-vous et des évènements entre amis ou en famille, au travers d'un design moderne et personnalisé. Personnalisé, puisqu'il est possible de partager les photos de sa galerie ou la musique de ses playlists Apple Music. "Avec Apple Invites, un événement prend vie dès la création de l'invitation, tandis que les utilisateurs peuvent partager des souvenirs durables même après leur rencontre", a déclaré Brent Chiu-Watson, directeur senior du Worldwide Product Marketing chez Apple et iCloud.

Un grain de sable chez Apple Invites

Malgré le potentiel de "Apple Invites", qui allie modernité, praticité et ergonomie, un petit grain de sable semble bloquer ses engrenages. De fait, seuls les abonnés iCloud+ détiennent la capacité d'organiser un évènement et de réunir leurs amis au travers d'invitations personnalisées. Ce service Apple, qui coûte entre 0,99 et 9,99€, permet d'agrandir l'espace de stockage d'un iPhone afin d'y conserver davantage de photos et de fichiers.

Limiter la création d'évènements aux abonnés iCloud+ se présente comme une restriction très pénalisante. Même si "Apple Invites" est téléchargeable pour tous les possesseurs d'iPhone, ceux qui n'adhèrent pas au service iCloud+ ne pourront que rejoindre les évènements. À savoir que même les utilisateurs Android pourront répondre aux invitations lancées depuis "Apple Invites", sans avoir besoin de se connecter à un quelconque compte Apple.

Si "Apple Invites" semble vouloir inclure tout le monde, l'intérêt se montre parfois très limité.

De nombreuses fonctionnalités aux abonnés iCloud+

Il est certain en revanche que "Apple Invites" se montrera très utile pour les abonnés iCloud+, qui pourront créer un évènement et y inviter ses participants.

La nouvelle application d'Apple permet aux membres d'un groupe de consulter plus aisément l'adresse d'un rendez-vous, de se renseigner sur la météo, d'élaborer une playlist collaborative pour le Jour J, ou encore de concevoir un album partagé avec tous les membres.

© Apple

Comme dans n'importe quel groupe de discussion, les différents membres pourront envoyer des messages et discuter les uns avec les autres. Apple semble avoir pensé à tout, même si l'importance de l'abonnement iCloud+ peut refroidir bon nombre de possesseurs d'iPhone.