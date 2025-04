Starter Pack : la nouvelle tendance de ChatGPT peut-elle compromettre vos données personnelles ?

Après l'esthétique Ghibli, une nouvelle tendance a rapidement émergé sur ChatGPT. L'intelligence artificielle d'OpenAI revient sur le devant de la scène grâce à sa génération d'images, mais à quel prix pour les utilisateurs ?

ChatGPT continue d'abonder sur les réseaux sociaux. Une nouvelle tendance a émergé sur Instagram, quelques jours après le mouvement Ghibli, qui consistait à transformer des images célèbres avec le même style graphique que les films Le Voyage de Chihiro ou Le Château dans le Ciel.

De nombreux internautes se plaisent en effet depuis quelques jours à générer un "starter pack" d'eux-mêmes : une boîte dans laquelle ils apparaissent sous forme de figurine en plastique, entourée d'éléments signatures incarnant leur personnalité. Très vite, les internautes se sont amusés à représenter les figures politiques ou les personnalités de France, notamment M6 avec ses animateurs phares.

Une tendance qui se veut surtout amusante

La tendance Starter Pack vise surtout à se représenter avec humour et légèreté. De nombreux internautes se sont pris au jeu, mettant en avant le résultat élaboré par ChatGPT sur les réseaux sociaux. En plus d'être faciles à réaliser, les images générées par l'intelligence artificielle sont décalées et comiques.

Depuis sa dernière mise à jour, ChatGPT bénéficie d'un outil de génération d'images optimisé, et ce à disposition de tous les utilisateurs (même sans abonnement payant). Le rendu du Starter Pack est ainsi qualitatif et propre : deux qualificatifs qui ont rapidement embrasé la Toile. Malgré son apparence enfantine et joviale, cette tendance cache toutefois un versant légèrement plus sombre.

Y a-t-il un risque pour les données personnelles ?

C'est la question que tout le monde devrait se poser lorsqu'il est question d'intelligence artificielle : la tendance Starter Pack présente-t-elle un risque pour les données personnelles des utilisateurs ? Il convient tout d'abord de souligner que réaliser un starter pack de soi-même pour le publier sur Internet vous amène indéniablement à révéler plusieurs informations sur votre personne.

Afin de représenter le plus fidèlement possible le portrait des utilisateurs, ChatGPT nécessite plusieurs informations personnelles. La tendance Starter Pack requiert notamment votre prénom, vos objets fétiches, mais surtout une photo de votre visage. À noter que l'intelligence artificielle d'OpenAI retient toutes les informations que vous lui soumettez au cours des discussions que vous entretenez avec elle dans le but précis de s'entraîner et de se perfectionner.

Si la tentation de réaliser un starter pack de votre personne est inévitable, vous pouvez toujours chercher à protéger vos données personnelles en désactivant l'option "Améliorer le modèle pour tous". Pour ce faire, cliquez sur l'icône de votre profil en haut à droite, sélectionnez "Paramètres" puis "Gestion des Données". "Améliorer le modèle pour tous" est automatiquement activé sur tous les comptes ChatGPT, mais cette manipulation vous permet de manuellement la supprimer. Vos données ne permettront plus à l'IA de s'entraîner.