"Enormément de gens en auront un chez eux" : cet expert prédit l'arrivée des robots pour très bientôt

Alors que l'intelligence artificielle et la robotique prennent de plus en plus de place dans notre quotidien, nous avons interviewé Lucas Goumarre, PDG de Korben, pour comprendre davantage le phénomène.

Bien que l'on ait souvent imaginé le futur avec des voitures volantes et des robots pour faire nos sales besognes, cette utopie semblait encore lointaine il y a quelques années. Mais l'est-elle encore aujourd'hui avec l'essor de l'intelligence artificielle ? De plus en plus d'entreprises et d'ingénieurs se tournent vers la robotique pour imaginer et développer les solutions de demain. Nous avons échangé avec Lucas Goumarre, président de Korben For People, qui propose plusieurs sortes de robots humanoïdes que vous pouvez déjà croiser un peu partout.

A 37 ans, le CEO et co-fondateur de l'entreprise Korben est spécialisé dans l'édition de logiciels de robotique. "Je ne suis pas un industriel. J'achète des robots déjà tout faits et j'y implémente notre logiciel maison afin de tout piloter", explique-t-il.

"Il est acquis qu'un robot soit programmé pour faire le ménage"

Pour l'heure, Korben se spécialise dans la livraison de robots pour les entreprises. Une idée venue d'un constat simple : de nombreux secteurs manquent cruellement de main d'oeuvre aujourd'hui et les recrutements peuvent s'avérer difficiles. "La robotique, c'est une belle promesse sur le papier, mais cela marche assez mal en réalité. C'est pourquoi j'ai cru bon de créer ma propre solution logicielle pour tout piloter", ajoute celui qui est initialement diplômé en sciences pharmaceutiques.

A l'heure actuelle, Lucas Goumarre propose une douzaine de robots différents. La plus grande demande provient cependant des robots ménagers : "c'est quelque chose qui est mature dans l'esprit des gens aujourd'hui. C'est un peu acquis qu'un robot soit programmé pour faire le ménage, ce qui explique que ces modèles représentent les deux-tiers de nos ventes aujourd'hui." Le patron de Korben indique qu'il s'adresse avant tout à des entreprises comme les supermarchés Leclerc ou les casinos Partouche, mais que plusieurs services publics comme des écoles disposent également de ses robots pour l'accueil ou le ménage.

Ce genre de robot devrait se démocratiser largement d'ici quelques années. © Korben

"Je pense que d'ici 3 à 5 ans, énormément de gens auront un robot chez eux"

Lucas Goumarre est conscient des interrogations et des peurs que peut susciter la robotique. L'entrepreneur tient à rassurer les utilisateurs : un robot n'a pas pour but de remplacer une personne mais "plutôt d'être un outil de collaboration. Par exemple, dans une maison de retraite, les robots vont se charger du ménage ce qui laissera du temps au personnel pour mieux accompagner les résidents."

La démocratisation des robots se justifie également par la baisse du pouvoir d'achat. Le contexte économique n'étant pas spécialement bon, les entreprises et particuliers cherchent de plus en plus à économiser de l'argent. "Qu'il s'agisse de grands ou petits robots, je pense que d'ici 3 à 5 ans, énormément de gens en auront chez eux", déclare Lucas sur ce point.

"Les robots n'ont aucun droit en France"

Lucas Goumarre se distingue de ses concurrents par sa nationalité et insiste particulièrement sur ce point : "nos robots sont stockés en France, nous obligeant à respecter le RGPD européen. Ce n'est pas le cas pour la majorité des robots qui proviennent notamment de Chine et dont on ne sait pas vraiment ce dont ils font de nos données."

L'entrepreneur se veut très critique sur la législation qui encadre la robotique. A l'échelle de l'Europe, il n'existe que de faibles législations qui ne sont pas prévues pour être mises en place avant 2028 ou 2030. "C'est malheureusement très mal encadré à l'heure actuelle. Il faut que les législateurs s'emparent de la question car les robots n'ont actuellement aucun droit en France."

Le dirigeant de Korben reste assez lucide sur la situation légale de la robotique en France et en Europe. Ce dernier indique notamment voir le potentiel de cette absence de législation, mais également les limites qu'il faudrait encadrer ou respecter. Les données récoltées sont notamment au coeur de ce débat et il est toujours difficile aujourd'hui de savoir avec précision ce qu'un robot stocke sur vous et à qui ces informations sont transmises.