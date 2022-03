Keynote Apple 2022 : suivez les annonces en direct

KEYNOTE. La nouvelle conférence keynote Apple sera lancée ce soir à 19h (heure de paris). Plusieurs annonces concernant l'iPhone SE, l'iPad Air et les MacBook Pro sont attendues. Découvrez où suivre la keynote Apple en direct.

Plusieurs annonces sont attendues, notamment un nouvel iPhone SE (3e génération), une nouvelle version pour l'iPad Air, et différentes nouveautés concernant les ordinateurs Mac et MacBook.

Si Apple respecte ses habitudes, cette keynote du 8 mars devrait durer approximativement 1h. Les nouveautés annoncées pourront alors être disponibles en précommandes dans les heures qui suivent la conférence.

16:51 - Plusieurs annonces concernant les ordinateurs Mac La célèbre puce M1 pourrait bien faire son retour lors de la Keynote Apple de ce soir et équiper de nouveaux ordinateurs Mac. Il se murmure même qu'une potentielle puce M2 soit également présentée afin d'équiper plusieurs machines de la firme. 16:20 - Combien de temps va durer la Keynote Apple ? Aucune information officielle quant à la durée de la Keynote Apple n'a été communiquée. Si la firme décide de ne pas changer ses habitudes, la durée de cette Keynote devrait durer seulement 1h. 16:00 - Apple pourrait-il annoncer de nouveaux AirPods ce soir ? Peu de chances d'apercevoir de nouveaux AirPods pour la conférence Keynote de ce soir. La dernière génération sortie il y a quelques mois doit encore s'écouler un peu. Mais il n'est pas impossible que nous entendions parler d'une nouvelle version d'AirPods Pro dans les mois à venir. 15:45 - Vers une simple mise à jour de puissance pour l'iPad Air Nous parlions d'une nouvelle génération de l'iPad Air pour cette Keynote Apple. Selon les premières informations connues, ce nouveau modèle ne changerait pas de design par rapport à ses précédentes versions. Il s'agirait avant tout d'une grosse mise à jour de puissance, avec notamment un nouveau processeur, la puce A15 Bionic. Un nouveau capteur photo de 12 Mpx revient également dans plusieurs discussions sur la toile. 15:30 - Un nouvel iPad Air à venir ? L'une des rumeurs qui revient beaucoup concernant la Keynote Apple du 8 mars concerne l'iPad Air. La célèbre tablette d'Apple n'a pas reçu de nouvelle version depuis maintenant deux ans, et une nouvelle génération pourrait bien être dévoilée ce soir. 15:15 - Quelles nouveautés à prévoir pour l'iPhone SE 2022 ? Nous en parlions un peu plus tôt : l'iPhone SE devrait être au centre de cette Keynote Apple. La firme devrait y dévoiler une troisième version de son smartphone le plus abordable. Cet iPhone SE 3 ne devrait cependant pas bénéficier de grandes nouveautés au niveau design. Il serait pourvu d'une des dernières puces d'Apple, l'A15 Bionic, qui équipe actuellement l'iPhone 13. 15:00 - Bienvenue à tous dans ce live dédié à la Keynote La Keynote Apple de ce mardi 8 mars est vivement attendue par de nombreux fans de la communauté. Plusieurs annonces sont très attendues, et il se murmure notamment qu'un nouvel iPhone SE 3 y ferait son apparition.

[Mis à jour le mardi 8 mars à 16h35] Plus que quelques minutes avant le lancement officiel de la Keynote Apple 2022. Cette dernière devrait être riche en nouvelles annonces et sorties prochaines de produits estampillés Apple.

Si vous souhaitez suivre la keynote Apple en direct, plusieurs choix s'offrent à vous. La plus évidente est de retrouver directement l'évènement sur la chaîne YouTube de la firme. La keynote y est diffusée en direct avec des sous-titres disponibles en plusieurs langues. Vous pouvez également retrouver notre live dédié à la keynote Apple, où nous couvrons toutes les annonces de la soirée. Restez connectés !

Apple a l'habitude d'organiser deux grandes conférences par an. La première intitulée WWDC, est l'évènement réservé aux développeurs, et permet à la firme de dévoiler ses nouveautés logicielles (et notamment les nouvelles versions de ses systèmes d'exploitation comme iOS15.

La seconde est baptisée keynote, se déroule deux fois par an. La prochaine keynote d'Apple est prévue pour ce mardi 8 mars, à partir de 19h. La deuxième keynote (souvent la plus attendue) est toujours organisée en fin d'année, afin de présenter la nouvelle gamme d'iPhone.

Après de multiples fuites et rumeurs provenant de spécialistes du milieu, Apple a finalement confirmé la tenue prochaine d'une conférence keynote pour ce mardi 8 mars, à 19h (heure de paris). Cela coïncide notamment avec le planning habituel de la firme qui devrait y dévoiler plusieurs nouveautés, comme le très attendu iPhone SE 3.

Quelles nouveautés à venir pour les prochaines keynote d'Apple ?

Apple est attendu sur plusieurs nouveautés en 2022. Parmi ses dernières se retrouvent bien évidemment l'iPhone 14. Ce dernier ne devrait cependant pas être dévoilé avant le mois de septembre 2022. Cette conférence sera idéale pour vérifier si Apple continue sur sa lancée de proposer plusieurs versions pour son célèbre téléphone, malgré les ventes relativement décevantes des modèles mini.

La prochaine keynote d'Apple à venir ce 8 mars pourrait également annoncer de nouvelles versions pour l'Apple Watch. Un modèle SE 2 est en fuite sur le net aux côtés d'un nouveau modèle plutôt orienté sport. Cela permettrait à la firme de viser un nouveau public en proposant une montre connectée plus solides que ses modèles habituels, tout en profitant d'un design moins épuré.

L'une des nouveautés les plus attendues pour la prochaine keynote Apple, est l'annonce d'un nouvel iPhone SE 3. Les deux précédentes versions de ce modèle low cost de l'iPhone étaient très plébiscitées à leur sortie. Apple sait qu'il doit continuer de s'adresser à un public disposant d'un petit budget. L'iPhone SE 3 pourrait donc, logiquement, être annoncé d'ici les prochains jours.

Un nouvel iPhone SE 3 lors de la keynote d'Apple ?

L'une des rumeurs qui revient le plus fréquemment concernant la keynote Apple du 8 mars concerne une nouvelle version pour l'iPhone SE. Le dernier modèle d'iPhone "low cost" commence à accuser le poids des années, et tout porte à croire qu'Apple dévoilerait très prochainement un iPhone SE 3 afin de continuer à s'adresser à un public plus modeste que pour sa gamme d'iPhone classique.

Selon toute vraisemblance, la keynote Apple sera placée sous le signe de la puce A15 Bionic. Cette dernière (qui demeure l'une des plus puissantes puces du marché) devrait notamment équiper le nouvel iPhone SE 3, après avoir déjà équipé les actuels iPhone 13. Cette nouvelle version de l'iPhone SE se doterait donc d'une puce très puissante pour gérer efficacement vos applications et jeux du quotidien.

Outre la nouvelle puce de l'iPhone SE 3, la keynote Apple pourrait également surprendre par la capacité de stockage de l'appareil. La firme aurait notamment prévu de proposer 256 Go d'espace de stockage, contre seulement 128 Go sur les précédentes versions de l'iPhone SE.

De nouveaux Mac et MacBook à venir en 2022

Cette nouvelle keynote devrait également préparer des annonces concernant les ordinateurs Mac. Le journaliste spécialisé Mark Gurman prévoit cependant que pas moins de 5 nouveaux Mac seront présentés en 2022 par Apple. Cette stratégie permettrait à la firme de moderniser ses appareils à l'aide de ses nouvelles puces M1, voir M2, ainsi que de nouveaux coloris et designs.

Parmi les produits les plus attendus lors des prochaines keynote, on retrouve notamment les MacBook Pro, l'iMac, ainsi qu'une nouvelle version du Mac mini. Apple semble donc poursuivre sa stratégie d'améliorer chaque année ses produits phares, tout en remettant leur design au goût du jour.

Le nouvel iPad Air de 2022 pour la keynote Apple

Cela fait maintenant 2 ans que l'iPad Air n'a pas reçu de nouvelle version. La keynote Apple de ce 8 mars devrait cependant changer la donne, puisque le constructeur y annoncerait le nouvel iPad Air 2022 (aussi appelé iPad Air 5e génération). Ce dernier ne disposerait cependant que de quelques nouveautés avec notamment l'ajout de la fameuse puce A15 Bionic qui devrait également équiper l'iPhone SE 3. Il se murmure également que l'appareil photo de l'iPad Air 2022 sera amélioré. Rendez-vous ce soir pour découvrir toutes les annonces de la keynote Apple !