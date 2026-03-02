Keynote Apple 2026 : de multiples annonces déjà prévues, Apple bouscule ses habitudes

La firme de Cupertino a plusieurs nouveaux produits à annoncer d'ici les prochains jours. Certains risquent de bouleverser les habitudes des consommateurs.

La première keynote Apple de 2026 dispose (déjà) d'une date officielle. C'est donc ce mercredi 4 mars que se déroulera la première conférence de l'année pour la firme. C'est assez rare que la firme organise un événement à une telle date, mais les annonces à venir sont déjà en circulation depuis plusieurs mois.

Habituellement, Apple n'organise que deux grandes keynote par an : l'une pendant l'été afin de dévoiler la prochaine version d'iOS et une autre, plus suivie, en septembre pour annoncer les nouveaux iPhone. Pour le reste de ses produits, Apple passe généralement par des communiqués de presse plus discrets. Pour 2026, la firme a décidé d'innover en annonçant une keynote Apple se déroulant à trois endroits différents : New-York, Shangaï et Londres. Plusieurs créateurs de contenus et journalistes spécialisés ont donc été invités à l'une de ces destinations en fonction de leur localisation.

C'est là toute la surprise de la firme de Cupertino. La prochaine keynote Apple se déroulera le mercredi 4 mars 2026 avec un début estimé aux alentours de 14h (heure de Paris). Pour la suivre en direct, il suffira de se connecter au site web officiel d'Apple ou sur la chaine YouTube de l'entreprise. Nous ne manquerons pas de mettre cet article à jour avec la conférence en direct et son replay.

Quelles annonces à venir pour la keynote Apple 2026 ?

Bien qu'Apple n'ait encore rien dévoilé officiellement, plusieurs produits de la firme sont attendus pour ce mois ce mars et la première conférence annuelle de l'entreprise. Cette keynote devrait être relativement courte, mais remplie de belles annonces et possibles surprises.

Très décrié lors de sa sortie en raison de son prix et ses caractéristiques, l'iPhone 16e devrait laisser prochainement sa place à un successeur : l'iPhone 17e.

Ce nouveau téléphone "low cost" d'Apple devrait reprendre la majorité des caractéristiques du précédent modèle, mais avec quelques améliorations. Tout d'abord, l'iPhone 17e mettrait fin à la vieille encoche pour incorporer la Dynamic Island et ses interactions très pratiques. La caméra selfie serait également améliorée tandis que le téléphone prendrait enfin en compte la technologie d'aimants MagSafe qui manquait cruellement à l'iPhone 16e.

A moins d'une grosse surprise, l'iPhone 17e serait disponible à partir de 719 euros pour la version avec 128 Go d'espace de stockage, comme ce fût le cas pour l'iPhone 16e.

Le plus grosse surprise de cette keynote Apple devrait concerner un MacBook encore jamais vu. Si ce dernier ne dispose pas encore de nom officiel, il s'agirait de l'ordinateur portable le moins cher de la firme. Doté d'une puce A18 Pro reprise des iPhone 16 Pro, ce nouveau MacBook disposerait d'un revêtement en aluminium et de teintes très colorées pour s'imposer comme une référence pour les étudiants.

Toujours dans le domaine des ordinateurs portables, Apple pourrait également passer une partie de sa keynote à présenter deux nouveaux MacBook Pro. Quelques mois après la sortie des MacBook Pro M5, la firme dévoilerait de nouveaux ordinateurs portables équipés des puces M5 Pro et M5 Max pour toujours plus de puissance (mais également d'un tarif plus élevé). La rumeur évoque également l'arrivée d'un nouvel écran Studio Display pour accompagner ces MacBook surpuissants, mais il faudra attendre la conférence pour en avoir le cœur net !