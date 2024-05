Ces trois appareils ne devraient jamais être débranchés, vous pourriez provoquer un incident

Beaucoup de Français ont l'habitude de débrancher des appareils pour économiser l'énergie. Cela peut cependant s'avérer dangereux !

Qui n'a jamais lu ou entendu le conseil selon lequel il est préférable d'éteindre complètement un appareil électronique lorsque ce dernier n'est pas utilisé ? Qu'il s'agisse d'un grille-pain, d'une télévision ou d'une console de jeu vidéo, de nombreux Français ont pris l'habitude d'éteindre complètement leurs appareils électriques quand ces derniers ne sont pas sollicités.

D'autres consommateurs plus soucieux de la perte d'énergie et de l'environnement conseillent même de débrancher complètement certains appareils. Des multiprises avec interrupteurs ont même envahi les logements ces dernières années permettant de tout débrancher en un geste. Les arguments avancés seraient notamment une consommation électrique passive des appareils, même lorsqu'ils sont éteints mais branchés. Cela permettrait également de réaliser quelques économies sur plusieurs mois voire années.

Si ce conseil reste louable et effectif sur de nombreux appareils, il en existe certains autres qui ne devraient pas être débranchés sous peine de provoquer d'éventuelles pannes ou accidents !

Tout d'abord, sachez qu'il est déconseillé de débrancher les téléviseurs OLED. De nombreux techniciens et constructeurs recommandent régulièrement de ne pas toucher à la prise de ces TV. Cela peut, dans certains cas, mener à la fin de la garantie du magasin ou du constructeur si jamais vous avez un pépin dessus. De plus, les téléviseurs OLED disposent toujours d'une extinction spécialement prévue avec leur télécommande dédiée. En éteignant votre TV OLED avec cette dernière, vous vous assurez d'effectuer un nettoyage adéquat de l'écran et de ses différents pixels. Notez que certaines marques de TV OLED disposent même d'une option pour voir le nombre d'arrêts brutaux (en débranchant l'appareil par exemple).

L'autre appareil qui ne devrait jamais être débranché est votre routeur wifi. En effet, lorsqu'un routeur wifi s'allume, ce dernier effectue toute une série d'opérations pour reconnecter l'ensemble de votre domicile à un réseau. Le fait de le débrancher et de le rebrancher régulièrement va avoir pour effet de multiplier ces séries d'opérations, et donc, de solliciter davantage le routeur. Ce faisant, vous allez surtout augmenter votre consommation électrique et user l'appareil plus rapidement !

Enfin, le dernier appareil qu'il est vivement recommandé de ne pas débrancher est l'imprimante à jet d'encres. Lorsqu'une telle imprimante s'allume pour la première fois, elle effectue généralement un nettoyage complet de ses réserves d'encre, gaspillant alors les possibles cartouches que vous aviez déjà entamées. Vous allez donc simplement perdre de l'encre ainsi que du temps !