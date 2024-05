Des fleurs d'hortensia plus abondantes, plus belles et plus fortes - Cet engrais maison fait des miracles

Cet engrais maison facile à réaliser va donner un coup de pouce pour la floraison de votre hortensia.

Avec ses grandes fleurs colorées et abondantes, l'hortensia est très apprécié des jardiniers. S'il est plutôt facile d'entretien, l'hortensia a tout même besoin de soins. La clé pour obtenir des fleurs plus saines et plus belles est de lui donner le bon engrais et de lui fournir les nutriments nécessaires. Or, le meilleur moment pour nourrir les hortensias est généralement au printemps avant qu'ils ne commencent à produire des fleurs pour l'été.

Plutôt que d'opter pour des engrais commerciaux coûteux et parfois chargés de produits chimiques, pourquoi ne pas créer votre propre engrais maison à partir de quelque chose d'aussi simple que des peaux de banane ? Les peaux de banane peuvent être un vrai allié au jardin, et plus particulièrement pour obtenir de beaux hortensias. Elles sont riches en nutriments essentiels tels que le potassium, le magnésium, le calcium et le phosphore.

© aquaphoto - stock.adobe.com

Ces éléments sont bénéfiques pour la croissance des plantes et la santé du sol. Le potassium, en particulier, est connu pour favoriser la floraison et renforcer la résistance des plantes aux maladies et aux ravageurs. Il aide également à réguler l'absorption d'eau, favorisant un fort développement des racines et améliorant la production de fleurs et de fruits. De plus, les peaux de banane se décomposent relativement lentement, elles constituent une excellente source de nutrition végétale sur le long terme, et cela pendant toute la période de croissance. Voici une recette simple pour fabriquer votre propre engrais maison à base de peaux de banane :

Collectez des peaux de banane. Vous pouvez les utiliser fraîches ou séchées, mais assurez-vous qu'elles sont exemptes de résidus de pesticides ou d'autres produits chimiques. Pour accélérer le processus de décomposition, coupez les peaux de banane en petits morceaux. Plus les morceaux sont petits, plus ils se décomposeront rapidement et libéreront leurs nutriments.

Placez les morceaux de peau de banane dans un récipient avec un couvercle et remplissez-le d'eau. Laissez-les tremper pendant quelques jours (entre trois à sept jours). Cela permettra aux nutriments des peaux de se dissoudre dans l'eau, créant ainsi un engrais liquide concentré. Une fois que l'eau a pris une teinte brunâtre et que les nutriments se sont bien dissous, vous pouvez utiliser cette solution comme engrais pour vos hortensias.

Diluez une dose d'engrais de peau de banane avec cinq doses d'eau dans un arrosoir, et arrosez votre hortensia, à la base de la plante, une fois par semaine pendant la saison de croissance. Enterrez aussi tous les morceaux de peau de banane autour de la base de la fleur où ils se décomposeront lentement pour fournir une source constante de potassium à vos hortensias.