Apple Watch : date de sortie, fonctionnalités et design des nouveaux modèles

Apple va bientôt sortir ses nouveaux modèles Apple Watch. Découvrez tout ce que l'on sait en avant-première.

La keynote d'Apple est l'un des événements majeurs non seulement de la firme américaine, mais également du monde de la tech en général. La prochaine est particulièrement attendue. Elle devrait annoncer des produits haut de gamme comme le prochain iPhone 18 ou encore l'iPhone Ultra, le premier mobile pliable de la firme. Les nouveaux modèles Apple Watch ne sont pourtant pas en reste.

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Une nouvelle puce se profile

Deux Apple Watch sont attendus pour septembre : l'Apple Watch Ultra 4 ainsi que l'Apple Watch Series 12. Selon Mark Gurkman, les changements sont importants, surtout au niveau de la puce et de la vitesse d'exécution des commandes des appareils.

Apple has also been working on a comeback for a fan favorite (image from @apollozac). https://t.co/hAHWpoPRGV pic.twitter.com/0xWTClL91E — Mark Gurman (@markgurman) August 9, 2026

En effet, les actuels Apple Watch sont dotés de puces S10, qui n'ont pas apporté d'améliorations considérables depuis la S9 de 2023. En raison de l'introduction de Siri AI avec l'iOS 27 et le watchOS 27, l'arrivée d'une puce S11 prend tout son sens.

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Un design identique... avec une option premium

Mark Gurkman souligne qu'il ne devrait pas y avoir de bouleversement au niveau du design. Cependant, les deux nouveaux modèles Apple Watch pourraient réintroduire une option en céramique, chose qui n'avait pas été faite depuis 2019 et l'Apple Watch Edition Series 5. La firme avait alors privilégié l'aluminium et le titanium pour les modèles suivants. Selon 9to5Mac, l'option serait présentée comme une offre premium. Rappelons que l'Apple Watch Series 5 le proposait pour un prix de départ de $1299.

The Apple Watch Series 12 may reintroduce a ceramic casing, which Apple cites as one of the hardest materials in the world.



Ceramic was last available on the Series 5 in 2019. pic.twitter.com/NIWUkmZDBz — AppleTrack (@appltrack) August 9, 2026

Du nouveau côté santé

Selon 9to5Mac, le nombre de capteurs devrait doubler pour les nouveaux modèles. Les notifications pour l'hypertension devraient également être mises à jour suite à leur lancement l'année dernière avec le watchOS 26. Sa nature n'a pour l'instant pas été révélée.

Date de la prochaine keynote

Selon BFM, la prochaine keynote d'Apple aura lieu le 9 septembre prochain, ce qui confirme l'annonce de Mark Gurkman le 28 juin dernier sur X.