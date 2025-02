Alexa+ : "Elle connaît presque tout de votre vie", faut-il acheter la nouvelle IA d'Amazon ?

Annoncée lors d'une conférence spéciale ce 26 février 2025, Alexa+ n'est pas passée inaperçue. La nouvelle version de l'IA d'Amazon a enfin été présentée au monde entier, non sans une certaine euphorie.

Dans la course de l'intelligence artificielle, la multinationale Amazon semblait pour le moins silencieuse, si ce n'est invisible. La conférence dédiée à la présentation d'Alexa+ ce 26 février 2025 à New York a pourtant changé la donne. En esquissant les contours et les fonctionnalités de son nouvel outil IA, l'entreprise de Jeff Bezos n'a laissé personne indifférent. Entre excitation et admiration, Amazon s'insère définitivement dans le marché de l'intelligence artificielle.

Un outil IA multi-tâche qui fait l'unanimité

A l'instar de ChatGPT ou Gemini, Alexa+ se présente comme un chatbot avec lequel il sera possible de discuter et d'échanger ses idées. Les fonctionnalités sont telles que le nouveau gadget d'Amazon peut à la fois être "votre nouveau concierge, sous-chef, gestionnaire de maison et assistant".

Alexa+ est un chatbot multitâche dont l'intelligence à été poussée à son paroxysme. Capable de vous aider au quotidien, l'outil IA d'Amazon sera dotée d'une véritable intelligence ainsi que d'une personnalité unique, qui se renforceront au fil des échanges avec son utilisateur.

Plus qu'un robot dénué d'émotions, Alexa+ se veut être votre amie de tous les jours : " la nouvelle Alexa connaît presque tout de votre vie : votre agenda, le fonctionnement de votre maison connectée, vos préférences, les modèles d'appareils que vous utilisez, les gens qui vous sont chers et les divertissements que vous aimez le plus ", précise Amazon.

Afin de connaître son utilisateur au mieux, Alexa+ n'hésitera pas à surveiller vos divers faits et gestes sur les diverses applications détenues par Amazon. Elle saura ainsi quels achats vous effectuez sur le site officiel de la marque, quels programmes vous regardez sur Prime, quels morceaux vous préférez écouter sur Music... etc...

Une "réarchitecture totale" d'Alexa

Bien que nouvelle et inédite, Alexa+ n'est en réalité qu'une refonte d'Alexa, l'assistant virtuel d'Amazon dévoilé pour la toute première fois en 2014. Déjà qualifié d'"intelligent", celui-ci pouvait discuter avec son utilisateur, jouer de la musique, répondre à des questions et contrôler les appareils domestiques connectés. Des fonctionnalités que l'on retrouve chez Alexa+, en mieux.

En réalité, Alexa+ est prévue pour être encore plus intelligente que sa grande sœur, grâce à une "réarchitecture totale" du système. Le nouvel outil IA d'Amazon sera notamment capable de gérer votre emploi du temps, en surveillant la disponibilité des billets pour un concert, prévoyant un évènement dans votre agenda, planifiant des vacances... Sans surprise, elle gérera également votre relation avec les autres, puisqu'elle pourra envoyer des messages ou encore des mails.

© Amazon

Alexa+ pourra même comprendre les émotions dans votre voix : une innovation qui élève d'un cran les capacités détenues par de simples robots. Discuter avec un chatbot n'aura jamais été aussi simple qu'avec Alexa+, Amazon promettant des conversations fluides. L'utilisateur peut se permettre de parler normalement et de rester évasif, puisqu'Alexa+ comprendra tout de même ce que l'on attend d'elle.

Quand pourra-t-on profiter d'Alexa+, et à quel prix ?

À noter que si Apple Intelligence a connu de nombreuses turbulences avec les règlementations européennes sur l'IA, Alexa+ ne devrait rencontrer aucune complication. Reste à savoir si les Européens seront confiants envers le nouveau produit de Jeff Bezos, qui sera capable de surveiller votre navigation sur le web et vos activités dans la vraie vie pour parfaire sa personnalité ainsi que son efficacité.

Les commentaires qui abondent sur Internet semblent pour l'instant assez laudateurs : "ENFIIIINN", "Ça a l'air incroyable !", "Le futur de la technologie est fou. Je n'aurais jamais pensé qu'Amazon pourrait annoncer Alexa+". La fiabilité de la nouvelle IA d'Amazon, qui demeure encore incertaine, ne semble pas être au centre des préoccupations.

Alexa+ en France, ce ne sera pas pour tout de suite ! Le prochain outil IA d'Amazon sera exclusivement déployé aux États-Unis, du moins dans un premier temps. Le chatbot ne ferait son arrivée dans le reste du monde, dont la France, qu'en fin d'année, d'après BFM Business. Un délai pour le moins conséquent qui traduit la volonté de bien faire d'Amazon.