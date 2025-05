Android XR : Google dévoile ses lunettes connectées à réalité augmentée

Toujours désireux de commercialiser ses propres lunettes connectées, Google a récemment dévoilé son projet s'appuyant sur l'IA et Android.

Qui n'a jamais rêvé de posséder des lunettes connectées pouvant lire nos messages, répondre à des appels ou prendre des photos ? Ce rêve se rapproche de plus en plus de la réalité avec l'annonce de lunettes connectées en conception par Google et en collaboration avec des fabricants de lunettes comme Gentle Monster ou Warby Parker.

Ces lunettes connectées ne disposent pas encore de nom officiel, mais s'appuient sur Android XR, une plateforme spécialement crée en collaboration avec Google, Samsung et Qualcomm. Cette plateforme profite ainsi de l'expérience logicielle de Google, du hardware de Samsung et des puces de Qualcomm pour être intégrée au sein de futurs casques et lunettes de réalité virtuelle, mixte ou augmentée.

La démonstration officielle de Google lors de sa conférence I/O ne fut pas sans quelques couacs. Plusieurs latences et freezes ont notamment été observées, mais cela pourrait tout aussi bien venir des lunettes que du réseau qui doit être très saturé sur place. La démonstration a cependant permis de mettre en lumière plusieurs fonctionnalités des lunettes de Google basée sur Android XR :

La prise de photos et vidéos (avec une LED allumée pour avertir vos sujets)

Des microphones intégrés pour parler à Gemini ou à vos interlocuteurs pendant des appels

Des haut-parleurs discrets pour entendre vos conversations ou votre musique

Des informations intégrées à l'écran comme l'heure, des messages, des requêtes IA ou la météo

Ces lunettes connectées ne sont, pour l'instant, qu'un projet en cours de développement chez Google. La firme a cependant rappelé que le "Projet Moohan", le casque de réalité mixte de Samsung était toujours prévu pour une sortie en 2025, mais à un tarif encore inconnu.