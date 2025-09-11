Ear (3) : Nothing dévoile le design de ses nouveaux écouteurs

Toujours très orientés sur le design de leurs produits, Nothing dévoile aujourd'hui un aperçu de leur prochain produit à venir.

Le design est sûrement un élément essentiel des produits de la firme Nothing. La jeune entreprise londonienne fait régulièrement parler d'elle (en bien ou en mal) grâce à l'identité très originale de ses produits. En témoigne notamment les diverses réactions suite à la sortie du dernier Nothing Phone (3) qui aura fait couler beaucoup d'encre sur la toile.

Nothing réitère son coup en dévoilant le design de ses Ear (3). Les écouteurs à embouts intra-auriculaires représentent la prochaine sortie à venir pour la marque qui donne rendez-vous à sa communauté le 18 septembre prochain pour davantage d'informations.

On observe rapidement plusieurs changements par rapport à la précédente génération. Outre le nouveau boitier aux allures métalliques, les oreillettes semblent également voir leur design revu. Le boitier intègre également un mystérieux nouveau bouton baptisé "TALK" dont l'utilité est encore inconnue. Serait-ce un moyen d'accéder à une IA vocale ? Réponse le 18 septembre.