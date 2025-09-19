Prise en main de la Huawei Watch GT6 : une montre connectée aussi discrète qu'efficace

Toujours très à l'aise sur le marché des montres connectées, Huawei dévoile aujourd'hui ses Watch GT 6 Pro et GT 6. Nous avons pu prendre en main cette dernière pour vous en livrer notre avis.

Bien que Huawei ne donne plus trop de nouvelles du côté de l'occident concernant ses smartphones, la firme compense par le succès de ses différentes montres connectées. Principalement tournées autour des activités sportives, les nouvelles GT 6 et GT 6 Pro embarquent la prise en charge de nouvelles activités, un GPS amélioré, une autonomie revue et un meilleur suivi de la fréquence cardiaque. Découvrez notre prise en main de la toute nouvelle Huawei Watch GT 6 récemment annoncée.

Note de la rédaction : ce test a été intégralement réalisé à partir d'un exemplaire envoyé par le constructeur. Ce dernier n'a eu aucun droit de regard sur notre prise en main avant sa publication.

Le récap de notre prise en main de la Huawei Watch GT 6 Design minimaliste et élégant

Performances très correctes que ce soit pour le sport ou juste du suivi de santé et sommeil

que ce soit pour le sport ou juste du suivi de santé et sommeil Ecran fluide et réactif

et réactif Bonne autonomie Un manque d'applications officielles

Une charge qu'on aimerai bien être un peu plus rapide

Un design aussi fin que léger

Si nous avions l'habitude de pester contre la taille et l'épaisseur des Huawei Watch GT Pro, cette version classique et sa sixième génération tranche avec nos critiques. La Huawei Watch GT 6 est une montre assez fine et qui se fait facilement oublier. Ses finitions ne sont d'ailleurs pas sans rappeler des montres d'un style bien plus classique avec des bracelets fins et légers.

La petite différence tient évidemment dans l'écran de la GT 6 et ses deux boutons de contrôle. Commençons par évoquer ces derniers. Le bouton situé au bas de la montre permet de lancer rapidement un entrainement sportif. Nous reviendrons sur ces derniers d'ici quelques lignes. Un raccourci idéal pour les sportifs, mais qui ne trouvera sûrement pas grâce auprès des utilisateurs plus "flemmards" comme l'auteur de ces lignes. Heureusement, l'utilisation de ce bouton est paramétrable pour lancer une autre application de votre choix.

© Linternaute / Julian Madiot

L'autre bouton correspond à la couronne rotative permettant de naviguer à travers les menus ou d'afficher les applications installées. Le ressenti global s'avère excellent avec de légères vibrations à l'utilisation.

Le bracelet fourni de base est en plastique fluoroélastomère. Notre exemplaire de couleur rose pastel s'avère plutôt sobre même si on avouera qu'il ne s'agit pas du matériau le plus respirant au quotidien (surtout en été).

Evoquons également le palet de recharge qui, s'il s'avère assez pratique pour recharger efficacement la GT 6, n'est pas des plus fins et légers. Il garantit toutefois une bonne accroche entre les bobines de recharge et la montre en maintenant bien cette dernière afin d'éviter un faux contact.

© Linternaute / Julian Madiot

Un écran aussi solide que réactif

L'écran de la Huawei Watch GT 6 ne marque pas de grosses améliorations par rapport à celui de l'an passé. Ce dernier est toujours renforcé par une protection en saphir qui le protège contre les chocs et rayures occasionnelles.

Nous avons pu essayer la GT 6 pendant un peu plus de deux semaines avec une utilisation assez classique et ponctuée de quelques séances de sport (course en extérieur et vélo d'intérieur). L'écran de la GT 6 répond instinctivement bien à nos sollicitations et nous n'avons jamais ressenti le moindre bug ou ralentissement du système de la montre pendant nos essais.

© Linternaute / Julian Madiot

La lisibilité sur la Watch GT 6 s'avère également très correcte. La montre est proposée en deux versions : 41 et 46 mm. Bien évidemment, cette deuxième option proposera un affichage plus grand et agréable, mais le modèle 41 est tout de même très bon grâce aux différents menus du système d'exploitation HarmonyOS.

Des performances correctes, les applications en moins

La Huawei Watch GT 6 a beau être un peu moins focus sur les activités sportives que son homologue "pro", cela n'empêche pas la dernière montre de Huawei d'embarquer de multiples entrainements et suivi de performances. Nous avons pu essayer la Huawei Watch GT 6 avec des courses en extérieur et du vélo d'intérieur. En comparant nos résultats avec une Apple Watch Ultra, nous observons des données assez semblables. La GT 6 semble cependant indiquer que notre fréquence cardiaque est un peu moins élevée que ce que prétend le montre d'Apple.

Le nombre d'activités sportives disponibles sur la Watch GT 6 (nativement ou à télécharger) est plutôt convenable et englobe une majorité de sports bien connus.

Petit bémol : le déclenchement d'une activité sportive nous empêche d'accéder à nos notifications à moins de mettre la dite activité en pause. Nous ne pouvions ainsi donc pas consulter nos messages (du moins une fois leur notification passée) tout en faisant notre séance de vélo en intérieur.

Un autre souci que nous observions déjà sur le modèle de l'an passé : le faible nombre d'applications disponibles. S'il est toujours possible de bidouiller un peu en trouvant des fichiers sur le net, la boutique d'applications officielle de la GT 6 est assez pauvre en contenus. Côté musique notamment, vous ne pourrez compter que sur une application non officielle pour naviguer dans Spotify. Les autres plateformes de musique devront être lancées au préalable sur votre smartphone avant de pouvoir être contrôlées sur la montre. Un peu dommage.

© Linternaute / Julian Madiot

Une autonomie très correcte

Huawei annonce une autonomie moyenne de 7 jours pour un usage classique de la Watch GT 6 et le double avec un usage modéré et une économie d'énergie. Nous avons pu passer une semaine entière avec la montre à notre poignet et cette dernière perdait environ 10% de batterie par jour (dont seulement 1 à 2% la nuit). Débranchée le lundi matin vers 8h, la montre aura épuisé toutes ses forces le mardi de la semaine suivante. Nous avons donc pu en profiter pendant près de 9 jours avant de devoir repasser par une recharge.

Outre cette autonomie plutôt correcte, la Huawei Watch GT 6 dispose également d'une vitesse de recharge appréciable. Comptez 30 minutes pour recharger la moitié de la batterie et pouvoir profiter de la montre pendant 4 à 5 jours. Il faudra patienter environ une heure pour faire le plein ce qui est correct sans être non plus fulgurant.

Notre conclusion à la prise en main de la Huawei Watch GT 6

Difficile de faire la fine bouche face à la proposition de Huawei avec sa Watch GT 6. La petite montre est une solution idéale pour celles et ceux qui souhaitent recevoir leurs notifications au quotidien et faire un peu de sport en ayant un suivi régulier. La montre est très agréable à porter de par sa finesse, son petit poids et son design plutôt élégant. Son écran est également de bonne qualité et réagit parfaitement à toutes nos sollicitations.

Nous émettrons toujours une petite critique sur le manque d'applications disponibles et nous espérons également que la charge bénéficie d'une amélioration sur la prochaine version.