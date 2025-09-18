Ear (3) : Nothing annonce de nouveaux écouteurs avec un micro intégré au boitier

Après le lancement de son casque Headphone (1), la firme londonienne revient aux écouteurs avec les Ear (3).

On a connu les écouteurs Ear (1), les Ear (2) puis Nothing nous a proposé les Nothing Ear avant de dévoiler récemment son premier casque audio, le Headphone (1). Il n'aura fallu attendre que quelques mois pour que l'entreprise fondée par Carl Pei ne revienne à ses racines en annonçant les écouteurs Nothing Ear (3).

© Nothing

Toujours proposés en coloris noir ou blanc, les Ear (3) misent davantage sur des avancés au niveau des microphones plutôt que du son en lui-même pour s'imposer. Nothing a ainsi intégré 3 micros à chaque écouteur des Ear (3) pour bénéficier d'un meilleur rendu sonore lors de vos appels ou notes vocales.

Mais les écouteurs ne sont pas les seuls à disposer d'une amélioration. Le boitier des Ear (3) dispose d'un bouton "TALK" qui permet, lorsque les écouteurs sont sortis du boitier, de se servir de ce dernier comme d'un microphone. Le système de "Supermic" intégré au boitier combine un système d'écoute sur les écouteurs ainsi que de l'intelligence artificielle pour réduire le bruit environnant et produire un rendu sonore encore meilleur qu'avec les écouteurs.

Vous pouvez désormais parler au boitier de vos écouteurs. © Nothing

Les nouveaux Nothing Ear (3) sont disponibles à partir du 8 octobre sur le site de Nothing et vendeurs partenaires au prix de vente de 179 euros soit 30 euros de plus que la précédente génération.