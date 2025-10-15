MacBook Pro M5 : Apple dévoile une belle surprise avec son nouveau produit

Attendu depuis plusieurs semaines, le nouveau MacBook Pro M5 est enfin officiel. Il profite de l'une des meilleures puces de la firme et d'un joli cadeau.

Apple vient officiellement de dévoiler son nouveau MacBook Pro M5. Ce dernier se présente comme l'ordinateur portable le plus abouti de l'entreprise grâce à sa nouvelle puce M5 qui lui permet d'afficher des "performances IA jusqu'à 6x plus rapides" par rapport à un processeur M1 et 4 fois plus rapide qu'une puce M4. Ce nouveau MacBook Pro est annoncé en même temps que le nouvel iPad Pro M5 ainsi qu'un nouveau casque Apple Vision Pro également propulsé par la même puce.

Cette mise à jour du MacBook Pro M5 semble se concentrer principalement sur les performances. La nouvelle puce M5 semble mettre à l'honneur les opérations réalisées avec de l'intelligence artificielle comme la génération d'images ou le traitement de prompts. Apple indique avoir notamment travaillé sur cette puce afin qu'elle soit plus puissante et plus économe en énergie par rapport aux précédentes générations.

Le stockage maximum est également doublé en passant de 2 To à 4 To et Apple annonce que le MacBook Pro M5 est capable de tenir une journée entière soit la plus longue autonomie jamais atteinte par un Mac. La charge rapide permet toujours d'obtenir environ 50% de batterie en 30 minutes. Apple annonce que le MacBook Pro M5 est capable de profiter de 14 heures d'autonomie en plus par rapport aux anciens MacBook avec processeur Intel.

Le MacBook Pro M5 est disponible en précommande dès aujourd'hui. Bonne nouvelle : Apple fait un petit cadeau aux utilisateurs avec le tarif du MacBook Pro M5 qui est en baisse par rapport à son prédécesseur. Le prix de base de l'ordinateur est établi à 1799 euros (contre 1899 euros sur le MacBook Pro M4) et monte en fonction de vos options de mémoire et de stockage. Cette baisse s'explique notamment par l'absence de chargeur dans la boite, mais il est toujours possible d'utiliser un ancien câble Lightning ou USB-C.