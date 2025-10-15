iPad Pro M5 : Apple mise tout sur les performances avec sa nouvelle tablette

Nouvelle année, nouvelle iPad Pro et cette fois, c'est avec la puce M5 qu'Apple entend bien écraser la concurrence.

Difficile de ne pas penser à l'iPad lorsqu'on pense à une tablette. Apple renouvelle fréquemment son offre sur ce marché et dévoile aujourd'hui son nouvel iPad Pro M5. Sans trop de surprises, ce dernier ne bouscule pas une formule déjà bien établie et se concentre davantage sur les performances et la recharge pour séduire le public.

© Apple

Sur le papier, le nouvel iPad Pro M5 ressemble énormément à son grand frère : même design, mêmes coloris, mêmes résolution d'écran, même caméra grand-angle de 12 Mpx...

Mais c'est à l'intérieur que le changement s'opère. Comme son nom l'indique, l'iPad Pro M5 embarque une toute nouvelle puce M5 capable de délivrer de meilleures performances que les précédentes générations. Cette puce met notamment l'accent sur l'intelligence artificielle puisqu'Apple annonce que cette nouvelle puce M5 est offre jusqu'à 3,5 fois plus de performance qu'une puce M4 sur ce domaine.

Les autres évolutions concernant l'iPad Pro M5 concernent la vitesse de la bande passante et du stockage. Avec une augmentation de près de 30% de vitesse, l'iPad Pro M5 est capable de gérer plus efficacement les multiples opérations, téléchargements et envois de données et fichiers. Apple annonce également que la charge rapide est désormais incluse et permet de profiter de 50% de batterie en seulement 30 minutes de charge avec un adaptateur secteur USB dédié (comme celui de 70 W proposé par la firme sur sa boutique).

L'iPad Pro M5 est disponible en précommande avec une date de sortie prévue le 22 octobre 2025. Son prix est en baisse par rapport à son prédécesseur puisque le modèle de base est proposé à partir de 1119 euros en France (contre 1219 pour l'iPad Pro M4 à sa sortie).