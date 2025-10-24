Test de la Google Pixel Watch 4 : une petite montre à ne pas sous-estimer !

Google continue d'améliorer sa montre connectée en proposant la Pixel Watch 4. Sous ses airs de petite montre, cette dernière s'avère très performante.

Google a le vent en poupe depuis quelques années avec sa gamme d'appareils Pixel. Outre les smartphones (dont nous avons pu tester l'un des derniers sortis récemment, la gamme se compose également des montres connectées avec la Pixel Watch. Ses atouts : un petit format rond, des menus Google tout en couleurs et l'intégration de Gemini pour vous assister au quotidien.

Nous avons pu mettre la main sur la quatrième et dernière version sorti au mois d'octobre 2025 afin de vous livrer nos impressions. Si la montre ne nous a pas déçus, elle ne sera malheureusement pas au goût de tout le monde.

Note de la rédaction : ce test a été intégralement réalisé à partir d'un exemplaire de la montre envoyé par le constructeur.

Le récap de notre test de la Google Pixel Watch 4 Très bon design couplé à un poids léger qui rend la montre agréable à porter.

couplé à un poids léger qui rend la montre agréable à porter. L'expérience logicielle de la gamme Pixel.

La recharge rapide est correcte et permet de faire le plein en moins d'une heure.

et permet de faire le plein en moins d'une heure. Un des meilleurs écrans pour une montre connectée. L'autonomie qui souffre de la concurrence.

qui souffre de la concurrence. L'obligation de télécharger une autre application pour le suivi sportif.

Une petite montre toute en rondeurs

Là où des grandes marques comme Samsung ou Apple proposent de plus en plus de grandes montres estampillés "Ultra", Google reste dans la simplicité avec le design de sa Pixel Watch 4. La montre arbore ainsi un cadran rond capable d'afficher des contenus de bord à bord, mais avec un logiciel pensé pour (nous y reviendrons).

© Linternaute / Julian Madiot

Vous l'aurez compris, la force du design de la Google Pixel Watch 4 réside dans son format tout rond et assez simple : un grand écran, deux boutons et c'est fini. Il est possible d'utiliser ces derniers pour accéder aux différentes applications disponibles, naviguer à travers ces dernières, en lancer une ou déclencher un entrainement sportif rapidement. Encore une fois, la simplicité est de mise.

Notons que la boite de la Pixel Watch 4 est assez fournie en packaging. Vous y retrouverez, bien évidemment, la montre, différentes notices d'utilisation, mais également deux tailles de bracelet à utiliser en fonction de l'épaisseur de votre poignet. Enfin, la montre vient avec un nouveau bloc de charge qui permet de la recharger en la tenant debout sur le côté plutôt qu'à plat sur le palet de charge. Un changement qui permettrait de bénéficier d'une meilleure charge (mais nous y reviendrons) ainsi qu'un affichage horizontal qui s'avère pratique lorsque l'appareil est posé sur une table de nuit par exemple.

Au global, le format tout rond et simple de la Google Pixel Watch 4 est tout sauf un défaut. La montre se veut particulièrement discrète et son poids de 32g lui permet de se faire oublier au quotidien. Ajoutez à cela une protection de verre Gorilla Glass ainsi qu'une certification IP68 et vous ne craindrez pas d'emmener la Pixel Watch 4 partout. On pourra éventuellement pester contre les bracelets en plastique inclus par défaut et qui ont tendance à rapidement marquer la peau.

Un écran plus lumineux et ça se voit

La majeure partie des nouveautés de la Google Pixel Watch 4 se situe sur son écran. Ce dernier se veut plus grand que pour les précédentes générations ce qui permet de disposer de davantage d'affichage. Format rond oblige, certains textes restent malheureusement toujours un peu rognés, mais il est toujours possible de diminuer la taille de ces derniers dans les paramètres.

L'autre amélioration vient dans la luminosité de l'écran de la Pixel Watch 4 qui passe désormais de 2000 à 3000 nits. La différence se ressent notamment en extérieur lorsque la montre est utilisée en plein soleil où la lisibilité s'avère plutôt correcte désormais.

© Linternaute / Julian Madiot

La Google Pixel Watxh 4 profite également d'un affichage fluide grâce à son écran dont la fréquence de rafraichissement peut monter jusqu'à 120 Hz ce qui s'avère particulièrement plaisant lors de la navigation au sein des menus.

D'excellentes performances et un logiciel bien pensé

La Google Pixel Watch 4 est pourvue d'une puce Snapdragon W5 Gen 2. Le gain de performance annoncé serait de 25%, mais les précédentes générations étaient déjà plutôt bonnes sur ce domaine aussi l'écart ne sera pas forcément bluffant si vous disposiez déjà d'une montre Pixel par le passé. L'utilisation de la Pixel Watch 4 reste toutefois très intuitif et il est facile de passer d'un menu à l'autre en quelques gestes.

Les gestes justement, parlons-en : il est possible de contrôler plusieurs aspects de la Pixel Watch 4 en effectuant certains petits gestes comme en inclinant votre poignet vers le haut pour lire ou retirer une notification. L'ensemble des gestes se veut plutôt précis, mais nécessitent toujours de déplacer votre bras ou poignet. On espère pouvoir un jour effectuer des mouvements des doigts comme c'est possible sur Apple Watch.

© Linternaute / Julian Madiot

L'appairage avec un smartphone Android (et Android seulement !) se fait également de façon intuitive. Pour la plupart, il suffit de télécharger l'application "Pixel Watch" et d'approcher la montre de l'appareil. Nous avons cependant dû passer par deux réinitialisations de la montre avant d'y parvenir. Une manipulation qui reste toutefois très simple et ne prend que quelques minutes à réaliser.

Naviguer au sein de la Pixel Watch 4 ou de son application reste un plaisir comme seuls les propriétaires de téléphones Pixel peuvent comprendre. Les menus sont bien pensés, agréables à regarder et à faire défiler. Dommage hélas que le suivi sportif demande toujours de télécharger une autre application, Fitbit, et que le tout ne soit pas simplement regroupé dans une seule et même appli.

Nous avons pu utiliser la Google Pixel Watch 4 pendant un peu plus d'une semaine pour le suivi de santé, de sommeil et d'un peu de sport. La montre n'a jamais rapporté de problèmes, de bugs ou d'indications hors sol. Les mesures ne sont pas les plus précises du marché (notamment si on compare à une vraie montre sportive comme une Garmin), mais elle restent largement fiables pour les petits sportifs.

Notons également l'ajout en natif de Gemini, la solution IA de Google qui vient remplacer l'ancien assistant qui devenait un peu vieux par rapport à l'essor de l'intelligence artificielle. Accessible en une pression de bouton ou en s'adressant directement à la montre (après avoir été configuré), Gemini s'avère très pratique pour obtenir des réponses rapides comme des renseignements sur la météo ou un lieu.

Une autonomie correcte, mais qui ne conviendra pas à tous

Vous n'avez jamais porté de montre connectée et la Google Pixel Watch 4 vous fait de l'oeil ? Son autonomie pourrait bien vous décevoir de prime abord. La montre ne dure, en moyenne, que deux à trois jours en fonction de votre utilisation et de son mode de gestion d'énergie. Une autonomie somme toute correcte, mais qui pourra surprendre celles et ceux qui ne sont pas habitués. Cela reste également en dessous de certains concurrents comme Huawei qui brille sur le secteur des montres connectés depuis plusieurs années.

© Linternaute / Julian Madiot

Heureusement, la Pixel Watch 4 profite d'une meilleure recharge que ses précédentes générations ! Comptez un peu moins d'une heure pour faire le plein, ce qui s'avère plutôt correct.

Notre conclusion au test de la Google Pixel Watch 4

Peu de surprises ici : la Google Pixel Watch 4 est bien la sublime petite montre à laquelle on pense lorsqu'on la regarde. Performante, dotée d'une meilleure charge et d'une belle lisibilité, la dernière montre connectée de Google est une franche réussite. Elle pourra cependant ne pas convenir aux plus gros sportifs ainsi qu'à ceux qui désirent une grosse montre bien épaisse et capable de tenir plusieurs jours. Pour ceux-là, il faudra plutôt regarder du côté de Garmin ou de Huawei.