Ce bouton caché de Windows vous permet de récupérer plusieurs Go en un clic

Il est possible de faire de la place sur vos disques durs en seulement quelques secondes avec ce réglage.

Il s'agit d'un mal que connaissent tous les possesseurs d'un ordinateur : on installe des applications, on télécharge des fichiers et l'espace de stockage est subitement saturé ! Ce souci ne vous empêche pas seulement de télécharger de nouveaux fichiers, mais ralentit également votre machine, qui aura beaucoup plus de mal à effectuer des actions poussées.

Il existe bien des solutions pour lutter contre un espace de stockage rempli. Désinstaller des logiciels en fait évidemment partie, mais beaucoup optent également pour la suppression d'anciens fichiers. Plutôt que de détruire définitivement ces fichiers qui pourraient vous être importants à l'avenir, il existe une méthode un peu plus cachée qui pourrait bien vous faire gagner plusieurs dizaines de gigaoctets de stockage.

La manipulation à effectuer est plutôt simple. Cette dernière va consister à supprimer des fichiers d'optimisation de livraison. Rassurez-vous : ces derniers ne sont absolument pas vitaux pour le bon fonctionnement de votre ordinateur. Les supprimer n'aura donc que très peu d'impact sur votre quotidien, mais ces fichiers peuvent parfois prendre beaucoup d'espace sur votre machine.

En réalité, les fichiers d'optimisation de livraison sont une fonctionnalité de Windows qui télécharge des morceaux de mises à jour depuis d'autres PC (sur votre réseau local ou sur Internet) pour aller plus vite. En échange, votre ordinateur stocke ces fichiers pour les partager à son tour.

Afin de supprimer ces fichiers, la méthode est plutôt simple (mais un peu cachée). Cliquez sur le logo Windows dans votre barre des tâches pour ouvrir le menu de votre appareil et utilisez le champ de recherche. Tapez-y "nettoyage de disque" ou cherchez le sous-menu du même nom sur votre machine. Cochez alors la case "fichiers d'optimisation de livraison" et choisissez de les supprimer.

En réalisant cette opération de temps en temps, vous devriez gagner de précieux octets sur votre disque dur ! Mais si vous ne voulez pas vous embêter régulièrement, vous pouvez également vous rendre dans le menu paramètres de votre PC > Windows Update > "Options avancées" > "Optimisation de la livraison" et décocher l'option "Autoriser les téléchargements à partir d'autres PC" pour que ces fichiers prennent moins de place à l'avenir.