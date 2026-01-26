AirTag 2 : Apple dévoile son nouveau traqueur 50% plus performant

La suite de l'un des traqueurs les plus connus au monde intègre une nouvelle puce.

Alors que la communauté Apple a les yeux rivés sur les prochains Mac à venir, c'est un nouveau AirTag qui vient d'être officialisé ! Bien que ce dernier n'ait pas d'appellation officielle, nous le dénommerons "AirTag 2" pour la suite de cet article. Ce petit traqueur repose toujours sur votre application "Localiser" afin de retrouver vos affaires.

© Apple

La principale nouveauté de cet AirTag 2 tient dans une nouvelle puce que l'on retrouvait déjà au sein de plusieurs appareils Apple ces dernières années (comme l'iPhone 17 ou l'Apple Watch Ultra 3). Ce gain de performance permet à cet AirTag 2 de bénéficier d'un haut-parleur jusqu'à 50% plus puissant afin que vous puissiez l'entendre à une plus longue distance.

Mais ce n'est pas tout puisque Apple déclare que la portée du AirTag 2 est jusqu'à 1,5x supérieure à celle du précédent modèle lorsque vous utilisez l'application "Localiser".

Autre nouveauté : la possibilité de partager temporairement la localisation d'un AirTag 2 à l'un de vos contacts. Ainsi, vous pouvez permettre à l'un de vos amis de retrouver un objet que vous auriez égaré chez lui par exemple.

L'AirTag 2 est d'ores-et-déjà disponible au même prix que le précédent modèle. Comptez 35 euros pour un seul AirTag 2 et 119 euros pour le lot de quatre.