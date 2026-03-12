iPhone Fold : le smartphone pliable d'Apple va intégrer des fonctionnalités inédites pour un iPhone

Apple partirait sur un système proche de ce que l'on retrouve sur les smartphones pliables Android.

Le premier iPhone pliable d'Apple est toujours entouré de nombreux mystères. Plusieurs informations à son propos continuent cependant d'affluer depuis quelques semaines et notamment à propos de son logiciel. Sans trop de surprises, il semblerait que l'iPhone Fold sera bien capable de faire tourner deux applications en même temps.

Les possesseurs de smartphones Android peuvent être surprise face à cette nouvelle. Après tout, une majorité de téléphones Android récents sont désormais capables de lancer plusieurs applications en même temps depuis quelques années. Les téléphones pliables comme ceux de Samsung ou Google sont même capables de lancer trois applications en même temps grâce à leur grand écran !

Mais Apple n'a jamais proposé ce type de fonctionnalité sur ses iPhone. L'iPad a tout de même reçu cette fonctionnalité il y a quelques mois et propose désormais la possibilité d'ouvrir plusieurs fenêtres en même temps, un peu à l'image d'un ordinateur.

L'iPhone Fold devrait pouvoir ouvrir plusieurs fenêtres en même temps, à l'image de l'iPad. © Apple

Le multi-tâches sur iPhone Fold devrait cependant toujours tourner sur iOS et ne pas disposer d'autant de "libertés" que sur un iPad ou un Mac. Il ne serait notamment pas possible de redimensionner les fenêtres ou de scinder l'écran en de multiples fenêtres de tailles différentes.