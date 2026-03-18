Google a un message pour vous : il pourrait résoudre les problèmes de batterie de votre smartphone

La prochaine mise à jour du Google Play Store va pointer du doigt les applications nocives pour la batterie.

Google est l'une des plus grandes entreprises au monde en matière de smartphone. Le gérant du système Android connait les principales inquiétudes des utilisateurs et entend bien aider ces derniers afin de les dissuader de partir sur iPhone. Parmi ces inquiétudes, l'autonomie des smartphones est souvent citée. Il faut dire qu'un téléphone, aussi parfait soit-il, ne sert à rien s'il ne fait que tomber en rade !

C'est pourquoi Google lance régulièrement de nouvelles mises à jour et fonctionnalités sur Android afin d'aider les utilisateurs à mieux profiter de la batterie de leurs smartphones. La prochaine fonctionnalité lancée sur les appareils Android va notamment travailler dans ce sens.

C'est le site d'infos AndroidAuthority qui a repéré l'information. D'ici les prochaines semaines, Google va nettement s'activer afin d'inciter les utilisateurs à éviter les applications qui tuent leur batterie de smartphone.

A travers une mise à jour de la boutique Google Play Store (celle avec laquelle vous téléchargez la majorité de vos applications), la firme va désormais proposer une nouvelle fonctionnalité. Si vous vous rendez sur la page d'une application pour la télécharger, votre smartphone vous mettra en garde. Si l'application en question est connue pour solliciter fortement la batterie, un message de ce genre apparaitra : "Cette application est susceptible d'user votre batterie plus que vous ne le pensiez suite à de nombreuses activités en arrière-plan".

Cette fonctionnalité vise à pointer du doigt les applications qui tournent énormément en fond sur votre smartphone. Qu'il s'agisse d'utiliser votre localisation, votre micro ou votre caméra, les applications qui ne s'arrêtent pas complètement une fois fermées seront désormais mises en évidence si vous essayez de les télécharger.

Cette fonctionnalité pourrait notamment s'appliquer sur des jeux comme Pokémon GO, qui est reconnu pour s'actualiser fréquemment en arrière-plan de votre téléphone. Il faudra cependant patienter un peu avant d'observer cette fonctionnalité qui est toujours en cours de déploiement pour les téléphones Android.