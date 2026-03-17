Voici ce qu'il faut comprendre quand un ruban jaune est attaché à la laisse d'un chien

Attention, certains propriétaires accrochent un ruban à la laisse de leur chien pour vous faire passer un message.

Peut-être avez-vous déjà croisé un chien avec, accroché à sa laisse, un petit ruban jaune. Derrière cet accessoire qui ne pourrait être placé là que pour le style, se cache une véritable signification, que tout le monde devrait connaître. De plus en plus de propriétaires de chiens utilisent d'ailleurs ce morceau de tissu pour protéger leur compagnon à quatre pattes.

Ce ruban jaune est le symbole choisi par le Yellow Dog Project, lancé en juin 2012 par l'éducatrice et comportementaliste canin canadienne Tara Palardy. Cette dernière a eu l'idée de cette initiative lorsqu'elle s'est rendu compte que beaucoup de propriétaires ont du mal à faire comprendre aux autres promeneurs qu'il ne faut pas approcher leur chien. Le ruban jaune est ainsi utilisé comme un moyen simple et rapide d'identifier les chiens qui, pour diverses raisons, "ont besoin de leur propre espace quand ils se promènent dehors", indique le site internet dédié au projet. Diffusé dans plus de 40 pays grâce aux réseaux sociaux, le Yellow Dog Project est soutenu par de nombreux vétérinaires.

Chiens souffrant d'anxiété, de phobies, agressivité, ou encore puces et champignons, les raisons de ne pas approcher le chien d'un inconnu dans la rue sont multiples. Ainsi, cet indice vous demande de rester à distance de l'animal, et de le laisser venir à vous et de se laisser caresser s'il en a envie. Attention, vous n'êtes pas la seule personne visée par ce ruban, il indique aussi que les autres chiens doivent également rester à une certaine distance de l'animal.

"Il est primordial de continuer à éduquer son chien. Le Yellow Dog Project n'est pas une excuse pour négliger l'éducation canine, mais il offre aux chiens et à leurs maîtres le temps et l'espace nécessaires pour un apprentissage de qualité", explique le Caring Hands Animal Hospital sur son site internet. "L'éducation canine n'est jamais une solution miracle. C'est un processus continu, essentiel pour une possession responsable d'animal de compagnie et pour le lien qui unit le maître à son animal."

Cette petite astuce ne coûte presque rien, mais elle pourrait bien vous sauver de quelques situations désagréables avec votre animal. Ainsi, si votre chien a besoin de son propre espace lorsque vous le promenez, n'hésitez pas à accrocher un ruban jaune à sa laisse et à expliquer sa signification aux curieux !