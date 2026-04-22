Cette étude prouve les ravages des notifications sur téléphone, voici des méthodes à suivre pour ne pas être distrait

Les notifications jouent sur notre capacité de concentration et notre charge mentale.

Avoir un téléphone ne se résume plus à simplement envoyer des messages et passer des appels. Désormais support de nombreuses applications au fonctionnement divers et varié, votre appareil peut parfois devenir un objet multi tâches très encombrant. Avec ses notifications toujours plus nombreuses au fil de la journée, un sentiment de trop-plein et de submersion peut très vite arriver.

Messageries, jeux mobiles, météo, informations… Les notifications envahissent nos smartphones et accaparent constamment notre attention. Ces perturbations quotidiennes sont loin d'être anodines et participent à fragiliser notre concentration.

Recevoir une notification sur son téléphone nous force, inexorablement, à abandonner toute activité pour attirer notre regard sur l'écran. Que l'on soit au travail, entre amis ou plongé devant un film, la moindre sonnerie interrompt notre attention et suscite notre curiosité. Celle-ci génère, sans que l'on s'en rende forcément compte, un sentiment de stress, d'urgence et de crainte, certains d'entre nous pouvant ressentir ce que l'on appelle la FOMO (Fear Of Missing Out), soit la peur de rater quelque chose.

Une étude de l'Université de Montpellier, publiée en 2024, estime que les interruptions provoquées par notre smartphone engendreraient une augmentation de 27% du temps d'exécution d'une tâche en cours. Un chiffre d'autant plus concernant que les objets connectés se multiplient et que les notifications en tout genre sont amenés à se répandre au fil des années.

En moyenne, une personne perturbée par une alerte e-mail sur son appareil nécessite plus d'une minute de récupération avant de reprendre son travail. Les études analysées par l'Université de Montpellier dressent un constat effarant : les employés passent, en moyenne, 1h30 par jour à reprendre leur concentration dans leur activité après une interruption liée aux mails. Dans le milieu éducatif, 60% des élèves interrogés par cette étude se disaient distraits par les sons émis par leurs portables.

Afin de contourner ce mal très répandu de part et d'autre de la société, les smartphones mettent à disposition des fonctionnalités destinées à supprimer les notifications intrusives. Les paramètres de vos appareils laissent la possibilité de sélectionner les vibrations ou les sonneries que vous souhaitez cacher, voire de les supprimer dans leur totalité.

Le mode "Ne pas déranger" se présente comme une véritable bénédiction si vous souhaitez vous concentrer pendant une période limitée. Cette fonctionnalité sélectionne voire efface toute alerte selon le temps souhaité. Un moyen de retrouver une concentration effective pour travailler et s'amuser dignement.