Ceux qui possèdent ce smartphone ont 70% de chances d'être riches selon une étude

Cette étude tend à faire un lien entre les revenus des individus, leurs habitudes et les appareils qu'ils possessèdent.

Pouvons-nous deviner les revenus d'une personne simplement en regardant son smartphone ? C'est ce que clame une étude publiée il y a plusieurs années par le National Bureau of Economic Research à Cambridge. Ce document, long de plus de 80 pages, revient sur les différences culturelles et économiques entre différents genres, niveaux d'éducation et salaires.

Parmi les différents points évoqués par cette étude, on retrouve notamment le pourcentage de chance que vous soyez riche en fonction des biens que vous possédez. Par exemple, le document indique qu'à l'époque, vous aviez 61,6% de chances d'être une personne avec de hauts revenus si vous aviez acheté un appareil photo Kodak dans les années 90. Mais ce qui nous intéresse plus particulièrement est le fait que certains smartphones semblent appartenir davantage à des individus plutôt aisés.

L'étude s'est penchée sur l'année 2016 pour exprimer les objets qui sont plus susceptibles d'être possédés par des personnes riches. Sans trop de surprise, le fait de posséder un iPhone vous donne 69,1% de chances d'être une personne avec un niveau de vie élevé. Les produits d'Apple sont souvent reconnus pour leurs tarifs et designs premium et cela se ressent dans cette étude.

A l'époque (et encore aujourd'hui), la majorité des iPhone dernier cri sont déjà vendus aux alentours des 1000 euros. A moins de passer par un ancien modèle ou un produit reconditionné, il y a donc de fortes chances que vous ayez dépensé un certain montant pour acquérir un téléphone Apple récent comme l'iPhone 17.

Les chercheurs ont également inclus le fait de posséder un iPad dans leur étude. Selon eux, posséder une tablette Apple à cette période avait 66,9% de chances de vous garantir des revenus élevés. Un pourcentage nettement plus élevé que les équivalents Android, puisque les possesseurs de smartphones Huawei, Samsung ou Xiaomi n'auraient que 59,5% de chances de disposer d'une certaine richesse.

Cette étude menée sur plus de 6300 personnes à l'époque serait intéressante à relancer de nos jours. Avec l'inflation et les différentes crises économiques provoquées par le Covid ou la situation géopolitique, la valeur des objets est bien différente. Nul doute que posséder un iPhone récent en 2026 reste un bon marqueur de bons revenus.