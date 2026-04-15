Les smartphones Samsung vont bientôt perdre tous leurs SMS, voici comment les sauvegarder

D'ici quelques mois, les utilisateurs de téléphones Samsung ne pourront plus envoyer de SMS à l'exception des messages aux urgences.

C'est une nouvelle encore peu connue des possesseurs de smartphones Samsung. D'ici la fin du mois de juillet 2026, le constructeur cessera d'opérer les services de sa célèbre application de SMS, "Samsung Messages". Cet arrêt, déjà confirmé aux Etats-Unis, devrait prochainement arriver en Europe. Une fois mis en place, ce changement vous empêchera d'envoyer des messages via votre téléphone Samsung.

Cet arrêt est évidemment justifié par Samsung. Son application de messages n'étant pas capable d'opérer correctement le protocole RCS (le remplaçant du traditionnel SMS), le constructeur n'a d'autre choix que de passer la main à une autre application. Les utilisateurs doivent cependant agir rapidement s'ils souhaitent conserver leurs messages.

Les possesseurs de smartphones Galaxy très récents ont déjà pu observer que "Samsung Messages" n'était plus disponible au téléchargement. Pour cause, cette application sera bientôt remplacée par "Google Messages" comme solution par défaut pour envoyer les messages. Les utilisateurs doivent donc d'ores-et-déjà à télécharger cette dernière sur le Google Play Store.

Les téléphones plus anciens pourraient cependant ne pas disposer de "Google Messages". Afin de garder la possibilité d'envoyer des messages, il est donc recommandé de télécharger rapidement l'application. Si vous utilisez un appareil sous Android 12 (ou version plus récente), "Google Messages" vous proposera de devenir votre nouvelle application de messagerie par défaut lorsque vous l'ouvrirez pour la première fois. Vous n'aurez qu'à accepter pour remplacer votre ancienne solution.

Si vous disposez d'un smartphone Samsung un peu plus vieux, il y a fort à parier que vous devrez effectuer le changement par vous-mêmes. Pour cela, rien de plus facile : téléchargez l'application "Google Messages" et lancez-la une première fois pour la configurer selon vos préférences. Rendez-vous ensuite dans l'application "Paramètres" de votre téléphone > "Applications" > "Applications par défaut" > "Application de SMS" et sélectionnez votre nouvelle messagerie Google.

Que les utilisateurs de Samsung se rassurent, le passage à "Google Messages" s'accompagne de plusieurs améliorations pour leur quotidien. L'application est notamment capable d'être gérée sur un ordinateur, d'utiliser le protocole RCS pour envoyer des fichiers, voir quand votre interlocuteur est en train d'écrire ou encore de profiter de l'IA Gemini pour rédiger ou traduire du texte. Sa plus grande force va cependant tenir du fait qu'elle sera toujours mise à jour dans le futur contrairement à "Samsung Messages".