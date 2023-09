Des utilisateurs s'insurgent contre cette nouveauté de WhatsApp - la méthode pour la masquer ou la supprimer est simple

Récemment ajoutées au sein de l'application, les chaînes WhatsApp peuvent rapidement s'avérer assez agaçantes. Il existe cependant un moyen très simple pour s'en débarrasser.

Si vous avez l'habitude de maintenir votre application à jour, vous avez certainement remarqué l'arrivée d'une nouvelle fonctionnalité au sein de WhatsApp. L'ajout des "chaînes" permet notamment aux fans d'une communauté de se retrouver au sein d'un même espace, à la manière d'un fil d'actualité. Une idée plutôt bien pensée sur le papier, mais qui n'a pas tardé à faire grincer des dents une bonne partie des utilisateurs de l'application qui ont reçu les premières invitations à des chaînes ces derniers jours.

"Les chaînes WhatsApp c'est quoi encore ce truc ????", s'insurge une utilisatrice sur X (anciennement Twitter), quand un autre estime que "les gens qui ont mis les chaînes sur WhatsApp, c'est des fous". "Même pas une personne pour attraper l'autre pour dire que l'idée est mauvaise. Nous qui n'aimons pas ça, il faut ajouter une option pour qu'on puisse masquer les chaînes. Ça nous énerve de voir ça", complète-t-il dans son message au milieu d'autres commentaires beaucoup plus fleuris.

Qu'il s'agisse de la chaîne officielle du PSG ou de votre acteur préféré, les chaînes WhatsApp permettent de regrouper des utilisateurs dans un seul et même fil donnant des informations sur leur passion. Cet ajout, s'il peut sembler anecdotique sur le papier, transforme encore un peu plus l'application en véritable réseau social susceptible de faire de l'ombre à Facebook et X. Les chaînes fonctionnent en effet à sens unique avec un administrateur (qui peut être une organisation, une entreprise, une marque) envoyant des messages que les membres ne peuvent ensuite que commenter ou "liker" avec une gamme d'emojis, si l'administrateur en donne les droits.

Comment supprimer ou masquer les chaînes

Ces chaînes peuvent s'avérer rapidement très contraignantes du fait de nombre de marques susceptibles de vous envoyer une notification. Certains utilisateurs ont se sont donc rapidement interrogés sur la possibilité de les masquer ou les supprimer.

Afin de masquer les notifications d'une chaine, il vous suffit d'ouvrir cette dernière sur votre smartphone. Dans le coin supérieur droit de l'application, vous trouverez une icône en forme de cloche. En cliquant sur cette dernière, il vous sera possible de masquer les notifications de la chaine en question !

Si vous souhaitez vous désinscrire totalement d'une chaine, il vous faudra cliquer sur les trois petits points en haut de cette dernière. Vous y trouverez l'option "Ne plus suivre" qui vous permettra de quitter l'espace non désiré.

Notez que l'option des chaines WhatsApp est toujours en cours de déploiement en Europe. N'hésitez pas à mettre régulièrement votre application à jour pour être certain d'en profiter.