"Ma carte cadeau ne valait plus rien": attention à cette arnaque bien pensée sur les cartes cadeaux - on peut tout perdre

Les cartes cadeaux sont un moyen très pratique pour faire plaisir à un proche. Ce moyen de paiement aussi ingénieux que pratique n'est cependant pas sans danger et les arnaques aux cartes cadeaux se multiplient.

Qui n'a jamais offert une carte cadeau à un ami proche par peur de se tromper en offrant autre chose ? De plus en plus répandue au sein de nos enseignes préférées, les cartes cadeaux ont l'avantage de constituer un présent neutre et pouvant plaire au plus grand nombre. L'achat d'une carte cadeau est aussi utile que facile : on choisit un montant à dépenser, on se rend en caisse et le tour est joué !

Aussi pratiques soient-elles, les cartes cadeaux sont également devenues une cible de choix pour les hackers et personnes désireuses de voler vos informations bancaires. La FTC (Federal Trade Commission aux Etats-Unis) a notamment dévoilé cette année que les cartes cadeaux étaient particulièrement prisées pour les arnaques. En 2023, il s'agirait du principal moyen de paiement pour les faussaires et fraudeurs en établissant un record de près 150 millions de dollars soutirés aux consommateurs.

Comment s'y prennent les fraudeurs pour établir une arnaque avec une carte cadeau ? La réponse est simple : ces personnes vont d'abord trouver les dites cartes en vente dans un magasin. Une fois que les employés de ce dernier sont absents, les fraudeurs saisiront les cartes cadeaux afin d'y accoler leur propre code barre par dessus. Une fois que vous achèterez la carte en question, le montant saisi sera directement ponctionné et envoyé sur le compte bancaire des fraudeurs. Vous (et la personne à qui vous offrez la carte cadeau) ne pourrez tout simplement pas profiter de l'argent que vous aurez payé en caisse.

Il est possible de se prémunir contre ces éventuelles arnaques avec les cartes cadeaux. Tout d'abord, il est fortement recommandé d'inspecter les présentoirs des cartes avant d'en acheter une. En regardant minutieusement les présentoirs et la carte que vous souhaitez offrir, vous pourrez vous rendre compte si un code barre a été collé par dessus celui d'origine et déceler une potentielle arnaque. Il est également possible de passer par une carte cadeau 100% dématérialisée en l'achetant directement sur internet. De cette manière, il n'est pas possible de l'altérer physiquement en y collant un faux code barre !