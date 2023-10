Ce pendentif portable est conçu pour enregistrer tout ce que vous dites et entendez - à porter autour du cou

Ce bijou à porter autour du cou enregistre tout ce que l'utilisateur dit et entend autour de lui. Son objectif est de convertir ce qu'il entend en texte et de le stocker sur le téléphone de l'utilisateur.

Rewind AI était auparavant connu pour son application Rewind initialement lancée pour les ordinateurs Mac, décrite comme "le moteur de recherche de la vie" permettant de retrouver n'importe quoi vu, dit ou entendu en utilisant l'ordinateur. Depuis, l'application Rewind s'est étendue dans une version plus limitée pour iPhone et sera bientôt disponible pour Windows.

Désormais, Rewind AI a présenté une idée similaire mais sous la forme d'un dispositif. Le Rewind Pendant, ressemblant à un bijou à porter autour du cou, enregistre tout ce que l'utilisateur dit et entend autour de lui. Son objectif est de convertir ce qu'il entend en texte et de stocker les données sous une forme cryptée sur le téléphone de l'utilisateur.

Selon Rewind, les capacités du nouvel appareil peuvent être utilisées, par exemple, si vous avez oublié ce que quelqu'un d'autre a dit, ou pour enregistrer vocalement des notes pour vous-même. Le dispositif aide à se souvenir de plus de détails et à être plus concentré, par exemple lors d'une réunion où l'on n'a pas besoin de prendre des notes.

La confidentialité est prise en compte dans la conception, selon Rewind. Les données sont stockées localement sur le téléphone et sont cryptées de manière à ce que même Rewind n'ait pas accès à elles. De plus, Rewind indique offrir des fonctionnalités qui garantissent que les conversations d'autrui ne sont pas enregistrées sans leur permission. Toutefois, les détails de cette mise en œuvre n'ont pas été explicités.

Le développement de ce produit n'est pas encore terminé. Il est actuellement en phase préliminaire, et aucune estimation de date de livraison n'est actuellement disponible pour le Rewind Pendant. Il peut être précommandé pour un prix de réservation de 59 dollars, soit environ 56 euros, qui peut être entièrement remboursé si l'objet n'est finalement pas disponible. De plus, Rewind promet de rembourser la différence si le prix du Rewind Pendant est inférieur à 59 dollars lors de sa mise en vente.

"Le Rewind Pendant est actuellement disponible uniquement en précommande, et la suite dépendra en grande partie du nombre de précommandes que nous recevrons", est-il mentionné sur le site du produit. "Notre principal objectif en acceptant les précommandes est de nous aider à prioriser combien de temps et d'argent nous investissons dans ce projet. Plus nous recevons de précommandes, plus nous investissons !"