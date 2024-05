Le Pass navigo arrive sur iPhone et Apple Watch

Après des années de discussions, le Pass Navigo sur Apple est enfin disponible. L'occasion de laisser la célèbre carte de côté pour faire place à vos appareils connectés.

Chercher sa carte de transport dans son portefeuille ou dans sa poche, c'est devenu très vite embarrassant. Rassurez-vous, il est maintenant possible d'opter pour une méthode bien plus rapide. Oui vous ne rêvez pas, le Pass Navigo vient de débarquer sur vos appareils connectés Apple en ce jour marqué par les grèves. Vous allez pouvoir circuler plus facilement dans Paris et pendant les JO.

Le réseau Transilien avait confirmé en avril 2024, par le biais de l'AFP, l'arrivée de cette alternative. Initialement prévue au premier trimestre 2024, elle est entrée en vigueur aujourd'hui en ce mardi 21 mai 2024. Plus concrètement, qu'est-ce que cela signifie ? Pour les détenteurs d'un iPhone, vous n'avez plus besoin de sortir la carte. Il vous suffit simplement de vous munir de votre appareil pour valider les portiques du métro et du RER. Autre avantage, le Pass Navigo fonctionne avec l'Apple Watch. Attention tout de même, vous ne pouvez pas faire usage du smartphone et de la montre connectée en même temps. Mais après ajout ou création d'un titre de transport, vous pouvez si vous le souhaitez transférer les données d'un appareil à un autre.

Pour pouvoir bénéficier de ces services, il vous suffit de vous rendre directement dans l'application Apple Wallet. Au préalable, l'application doit avoir été mise à jour par le biais de votre iPhone sous IOS 17.5 et vous devez également télécharger le service Île-de-France Mobilités. Pour ajouter une carte, c'est très simple : une fois l'application ouverte, vous devez appuyer sur le bouton + situé en haut de votre écran et sélectionnez "carte de transport". Il vous suffit ensuite de choisir le titre parmi une liste complète qui vous sera proposée. Une fois cette tâche effectué, vous pourrez directement faire l'achat depuis Apple Pay. Sachez qu'il est également possible de valider votre titre avec le téléphone portable même si ce dernier se retrouve éteint et avec peu de batterie. Depuis quelques années, l'iPhone dispose d'une réserve d'énergies spécifiques aux titres de transport.

On peut donc naviguer dans toute l'Île-de-France toutefois des limites sont à prévoir au niveau des abonnements. L'abonnement annuel ou le forfait Liberté + ne sont pas disponibles sur iPhone. En ce qui concerne le rechargement d'un titre, il faudra se rendre sur l'application Apple Wallet pour les titres ne nécessitant pas de compte client. Cependant pour les abonnements les plus chers, il faudra passer directement depuis l'application du réseau Île-de-France Mobilités. Il faudra également attendre pour l'intégration des billets régions dans l'application puisque selon les dernières nouvelles, ils ne devraient pas être débloqués avant 2025. Enfin, il n'est pas possible d'importer un Pass Navigo physique déjà existant avec abonnement. Aujourd'hui, vous devrez attendre l'expiration de votre titre de transport ou vous pourrez en acheter un numériquement.

Les deux entreprises n'ont pas encore communiqué sur le sujet mais les détails des annonces ne devraient pas tarder à arriver dans les prochaines heures.