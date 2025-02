Le Chat Mistral : quelle est cette IA française 10 fois plus performante que chatGPT ?

Après plusieurs annonces réalisées dans le cadre du "sommet pour l'IA" qui s'est récemment tenu en France, le chatbot Le Chat a éclipsé ChatGPT dans le top des téléchargements.

L'une des meilleures IA disponibles sur le marché serait-elle française ? C'est ce que l'on pourrait présumer en regardant les applications les plus téléchargées du moment sur l'AppStore et le Google Play Store. Si l'on retrouve bien deux des plus grosses intelligences artificielles du moment avec l'américain ChatGPT et le chinois DeepSeek, c'est bien une application française que l'on voit en première position avec Le Chat.

© Google / Apple

Qu'est ce que "Le Chat" by Mistral AI ?

"Le Chat" est une application de chatbot propulsé par intelligence artificielle comme ChatGPT, Gemini ou Deepseek. Sa particularité, en dehors d'être Française, est sa capacité de réponse qui est jusqu'à 10 fois plus réactive que ChatGPT avec près de 1100 tokens par seconde (tok/s) pour "Le Chat Pro" contre 85 tokens par seconde pour la solution d'OpenAI.

Notez que "Le Chat" n'est cependant pas exempt de tout défaut. Nous vous renvoyons à cet excellent comparatif du site BDM qui compare plusieurs requêtes envoyée à ChatGPT et à "Le Chat" où ce dernier se trompe sur quelques points.

Comme d'autres solutions d'IA, "Le Chat" se présente comme une simple fenêtre de discussions où les internautes peuvent envoyer leurs requêtes. Les utilisateurs peuvent interagir dans de multiples langues (français, anglais, allemand, italien, portugais, russe, etc...) et obtenir des réponses très rapidement.

Parmi les fonctionnalités notables de "Le Chat", on retrouve les classiques réponses aux questions, la recherche sur le web (avec liens sources), la génération d'images, la création de fichiers, l'automatisation de certaines tâches et l'analyse de documents.

Comment télécharger Le Chat ?

"Le Chat" est disponible sur le web via un site web dédié que vous pouvez retrouver à cette adresse. Le chatbot dispose également d'une application mobile disponible sur l'AppStore si vous disposez d'un iPhone et sur le Google Play Store si votre smartphone est un appareil Android.

Qu'est-ce que Mistral AI ?

Mistral AI est une entreprise française crée en 2023 et notamment responsable de "Le Chat". Mistral AI est dirigée par trois fondateurs : Arthur Mensch, Guillaume Lample et Timothée Lacroix, trois anciens chercheurs français qui officiaient notamment chez Google ou Meta (Facebook). L'une des particularités de Mistral AI vient de ses nombreux investisseurs comme Xavier Niel, le PDG de Free.

Arthur Mensch, PDG de Mistral AI, lors du "sommet pour l'IA". © Michel Euler/AP/SIPA (publiée le 11/02/2025)

Si Mistral AI était avant tout connue pour ses solutions d'IA open source (comprenez, ouverts aux développeurs externes), la compagnie s'est notamment faite remarquer lors du "sommet pour l'IA" où elle a réalisé plusieurs annonces et fût également citée par Emmanuel Macron comme une réponse européenne aux modèles d'IA les plus utilisés du moment. Si les US ont ChatGPT et que la Chine a Deepseek, l'Europe devrait désormais compter sur "Le Chat" pour s'imposer sur ce nouveau marché.

Quel est le prix de "Le Chat" ?

L'usage de base de "Le Chat" est entièrement gratuit à l'image de ChatGPT. Ainsi, n'importe quel utilisateur peut se rendre sur le site de l'IA et s'inscrire en créant un compte ou en utilisant un compte Apple, Google, etc...

A l'image de la majorité des solutions IA à la mode, "Le Chat" dispose d'un abonnement Pro. Ce dernier permet notamment de procéder à de la génération d'image, un meilleur accès à l'actualité et recherches web ainsi qu'un support client dédié contre 14,99 euros par mois.

Notez que les abonnés Free disposent d'un accès gratuit à "Le Chat Pro" pendant une année complète suite à un partenariat avec l'opérateur téléphonique. Cette offre concerne tous les abonnés mobiles avec un forfait Free 5G, série Free, forfait à 2 euros et offre via le site Veepee (hors box 4G).