Test du Nothing Phone (3a) Pro : l'originalité, mais à quel prix ?

Nothing a surpris sa communauté en dévoilant non pas un, mais deux nouveaux smartphones abordables. Nous avons pu tester le Nothing Phone (3a) Pro et ce dernier doit se frotter à une concurrence improbable.

Nothing, vous connaissez ? Pour celles et ceux qui ne suivent pas trop l'actualité tech, Nothing est une jeune entreprise crée en 2020 par Carl Pei, ancien fondateur de OnePlus. L'objectif du constructeur se distingue par un crédo simple : rendez la tech amusante à nouveau. C'est ainsi que Nothing s'est fait une petite place dans le monde de la tech en proposant des smartphones et écouteurs sans-fil à prix abordables et dotés de designs transparents reconnaissables entre mille.

Après le succès de son dernier Nothing Phone (2a) en début d'année 2024, l'entreprise de Carl Pei entend bien continuer sur cette lancée en dévoilant non pas un, mais deux nouveaux smartphones ! Nous avons pu tester le Nothing Phone (3a) Pro, pensé comme une version améliorée du nouveau Phone (3a), mais ce dernier nous a quelque peu frustré. On vous explique tout dans ce test.

Note de la rédaction : ce test a été intégralement réalisé à partir d'un exemplaire envoyé par la marque.

Le récap de notre test du Nothing Phone (3a) Pro Une surcouche logicielle excellente et pleine d'idées de personnalisation.

et pleine d'idées de personnalisation. De très performances notamment pour le jeu vidéo.

notamment pour le jeu vidéo. Capacités photos correctes lorsque les conditions sont bonnes. Un design peu pratique , notamment à une main.

, notamment à une main. Essential Space est bien (trop) gadget.

est bien (trop) gadget. Trop peu de différences par rapport au Nothing Phone (3a)

Un design un peu trop audacieux

Commençons par évoquer l'éléphant dans la pièce : le design du Nothing Phone (3a) Pro est reconnaissable entre mille. Pour son premier smartphone estampillé "Pro", Nothing a décidé de bousculer un peu sa communauté en proposant un design audacieux.

Le dos du Nothing Phone (3a) Pro est entièrement transparent et recourt d'une belle protection en verre qui laisse apparaitre quelques composants. On a beau être habitué avec les appareils de Nothing, cela fait toujours son petit effet auprès de notre entourage. La véritable grosse nouveauté vient du bloc photo qui, pour la première fois dans l'histoire de Nothing, est circulaire et massif.

Le bloc photo du Nothing Phone (3a) Pro est imposant. © Linternaute / Julian Madiot

D'après l'entreprise, un tel choix s'expliquerait pas le fait que de nombreux utilisateurs visualisent un bon appareil photo par sa protubérance. Cela fait sens même si, dans les faits, ce n'est pas vraiment le cas (sinon l'iPhone ne serait pas si bon que ça). Que l'on aime ou non le bloc photo du Nothing Phone (3a) Pro est subjectif. Disons cependant que le design du smartphone n'a clairement pas fait l'unanimité auprès de notre entourage pendant nos semaines de tests. Ce bloc photo reste cependant un peu trop massif et empêche de bénéficier d'une bonne prise à une main tant notre index a tendance à dépasser par dessus les objectifs. A deux mains, c'est un peu mieux, notamment pour faire du jeu vidéo ou de la photographie en mode paysage.

Toujours au dos du Nothing Phone (3a) Pro, nous retrouvons trois petites LED qui correspondent au système Glyph. Un élément essentiel des smartphones de l'entreprise, mais que nous évoquerons dans une partie dédiée.

Les contours du Phone (3a) Pro sont recouverts d'un plastique agréable en main, mais qui peut faire un peu cheap si vous avez l'habitude de l'aluminium ou du titane chez certains concurrents. Les boutons restent cependant bien placés avec l'alimentation et Essential Space (nous y reviendrons) à droite et les boutons de volume placés à gauche. Ces derniers tombent bien sous les doigts et réagissent très bien au quotidien.

L'avant du Nothing Phone (3a) Pro est bien plus sage que son dos. Vous y retrouverez un écran aux bordures symétriques ainsi qu'une petite caméra selfie placée au centre supérieur de l'appareil.

Un écran fluide et lumineux

Le Nothing Phone (3a) Pro est pourvu d'une dalle AMOLED de 6,77 pouces avec une luminosité maximale pouvant atteindre les 3000 nits et une luminosité classique de 800 nits.

L'écran du Nothing Phone (3a) Pro est très bon. © Linternaute / Julian Madiot

Sans trop de surprises, l'écran du Phone (3a) Pro est plutôt bon. Lors de nos semaines de tests, nous avons particulièrement apprécié de consommer du contenu sur cet écran aussi réactif que lumineux. Son pic de luminosité lui garantit une bonne lisibilité, et ce, que l'on utilise le smartphone en plein soleil ou dans une ruelle très sombre où la luminosité baisse automatiquement pour ne pas abimer nos yeux.

L'écran du Nothing Phone (3a) Pro dispose de deux type de couleurs : actif et normal. Si le premier permet de disposer d'une colorimétrie très vive, cette dernière s'éloigne un peu de la réalité. Le mode normal est donc plus proche du réel, mais également moins chaleureux et parfois un peu trop terne. Nous préférons donc le premier mode.

Du côté de la fluidité, le Nothing Phone (3a) Pro dispose d'une fréquence de rafraichissement pouvant osciller entre 60 et 120 Hz. Trois options sont alors disponibles : bloquer le téléphone à 60, à 120 ou lui permettre d'ajuster automatiquement selon le contenu affiché. Ce choix impactera forcément l'autonomie du smartphone au quotidien, aussi mieux vaut-il laisser l'affichage automatique activé par défaut. Ce dernier s'ajuste très bien lorsque nous lançons un jeu vidéo ou que nous naviguons entre plusieurs applications. Le tout se révèle particulièrement fluide.

Le système Glyph, toujours aussi geek

Les petites LED au dos du Nothing Phone (3a) Pro sont baptisées "système Glyph". Il s'agit d'un petit gimmick présent depuis le tout premier Nothing Phone et qui fait la reconnaissance de l'entreprise pour ses smartphones. Concrètement, le Nothing Phone est pensé pour être placé sur sa face avant lorsque vous ne l'utilisez pas. Les notifications reçues sur le téléphone vont alors allumer les petites LED présentes au dos de l'appareil pour vous avertir.

Les Glyph du Nothing Phone (3a) Pro peuvent prévenir d'une notification ou servir de flash. © Linternaute / Julian Madiot

Ces LED disposent également de plusieurs autres fonctions très intelligentes. Elles peuvent notamment servir de flash ou de source de lumière diffuse pour éclairer vos photos. Le système Glyph est également compatible avec certaines applications comme Uber où la lumière va s'éteindre petit à petit en indiquant ainsi le temps restant de votre course. Rien de particulièrement transcendant, mais il s'agit d'un touche très originale et qui fait toujours son effet auprès de notre entourage.

Des performances surprenantes

Lors de notre test du Phone (2a) l'an dernier, nous avions été agréablement surpris par ses performances alimentées avec une puce Dimensity 7200 Pro de chez Mediatek.

Pour le Nothing Phone (3a) Pro, c'est un processeur Snapdragon 7s Gen 3 de chez Qualcomm qui est intégré au téléphone. Nous avons bien évidemment mis ce dernier à l'épreuve sur des jeux particulièrement exigeants en ressources graphiques comme Infinity Nikki, Honkai : Star Rail ou encore Genshin Impact. L'ensemble de ces jeux se lance automatiquement avec une qualité graphique réglée sur "faible" et qui pique sévèrement les yeux. En poussant les graphismes à fond et sur l'option 120 FPS, nous parvenons à une image bien plus agréable.

Les performances du Nothing Phone (3a) sont étonnamment très bonnes. © Linternaute / Julian Madiot

Le Nothing Phone (3a) Pro a beau être un téléphone de milieu de gamme, ses performances sont étonnantes. L'ensemble de nos jeux tournent de façon fluide et nous n'avons quasiment pas ressenti de chauffe de l'appareil pendant nos sessions de gaming. Si quelques ralentissements sont à noter lors de certains passages chargés en textures, notre appréciation globale reste très bonne.

Un logiciel étonnant et original (mais peut-être un peu trop)

Le nouveau smartphone de chez Nothing tourne sous Android 15 avec une surcouche logicielle maison, NothingOS 3.1. Il s'agit certainement d'une de nos surcouches préférées à la rédaction et qui s'articule autour de plusieurs petits aspects de personnalisation. Qu'il s'agisse de l'écran de verrouillage ou de votre écran d'accueil, NothingOS 3.1 permet de disposer de toutes sortes de widgets aussi utiles qu'originaux. Pour n'en citer que quelques-uns : l'enregistreur de voix activable directement sur l'écran d'accueil, la boussole qui change automatiquement de direction sans devoir lancer l'application ou le lecteur multimédia qui affiche votre musique actuellement lancée et permet de contrôler cette dernière en swipant le widget...

NothingOS est agréable pour les yeux et très pratique. © Linternaute / Julian Madiot

L'essentiel de NothingOS s'articule également autour des pixels. Ces derniers sont omniprésents sur le Nothing Phone (3a) Pro et peuvent notamment apparaitre pour illustrer la météo actuelle dans un widget ou pour regrouper plusieurs applications dans un dossier qui bénéficiera de l'emoji de votre choix en pixels. Bref, plein de petites idées qui rendent NothingOS très agréable à utiliser au quotidien. Quelques regrets concernant le widget d'actualité qui lance un audio résumant quelques actus du moment, uniquement en anglais et bien évidemment très tourné vers les informations anglaises.

Côté mises à jour, le Nothing Phone (3a) Pro est annoncé comme compatible avec six années de mises à jour de sécurité et trois années de mises à jour Android. Le smartphone de Nothing pourra donc aller jusqu'à Android 18 qui sera supposément disponible en 2029.

A l'approche de son annonce officielle, le Nothing Phone (3a) Pro intriguait énormément sa communauté de par la présence d'un tout nouveau bouton chromé. Bouton action comme chez Apple ? Lancement d'une IA comme chez Samsung ? Nothing se veut original et son nouveau bouton ne sert exclusivement qu'à l'utilisation d'Essential Space.

Essential Space : la fausse bonne idée ?

Essential Space est une application à part entière qui se présente comme un assistant/tableau de bord. En utilisant son bouton dédié, vous pourrez enregistrer quelques notes vocales ou écrites de votre quotidien ainsi que prendre des captures d'écran qui seront directement stockés dans Essential Space.

Boosté par l'intelligence artificielle, Essential Space regroupe donc toutes vos pensées dans un seul et même endroit pour que vous puissiez les retrouver quand vous en avez besoin. Nothing décrit cet espace ainsi : "organisez tous les moments de votre journée au travers de votre caméra, captures d'écrans, notes vocales ou posts sociaux et organisez ces derniers".

En soi, Essential Space ressemble un peu à un grand dossier Pinterest. Une idée intéressante sur le papier, mais que vous allez rapidement délaisser tant son utilisation s'avère peu intuitive ou expliquée suffisamment par le petit tutoriel du téléphone. Nous aurions vraiment préféré disposer d'un bouton configurable pour lancer Essential Space ou toute autre application de notre choix (ChatGPT ou l'appareil photo par exemple).

Par exemple, nous avons utilisé Essential Space pour prendre une capture d'écran d'un article de match de football. La fonctionnalité nous a automatiquement crée une note et un rappel concernant ce match alors que nous ne lui avions rien demandé. Une intelligence artificielle prévenante donc, mais qui prendra les initiatives même lorsque vous n'en avez pas forcément besoin.

Des performances photo très correctes

Si le Phone (2a) s'établissait comme un bon téléphone en photo au vu de son petit prix de 349 euros, Nothing a jugé bon de proposer un (3a) doté d'un nouveau capteur dédié aux zooms. La configuration du Nothing Phone (3a) Pro est quasiment la même que pour le (3a) à savoir :

Capteur principal de 50 Mpx

Capteur ultra grand angle de 8 Mpx

Téléobjectif de 50 Mpx

La seule différence entre le Phone (3a) et sa version Pro tient dans le téléobjectif qui est ici de chez Sony (contre Samsung pour le Phone (3a) classique).

Lorsque la luminosité est correcte, les performances photos du Nothing Phone (3a) Pro sont globalement bonnes. Le téléphone parvient à produire de jolis résultats malgré un petit manque de détails sur certains sujets plus difficiles à capturer et si l'on zoom dans l'image. Rien de très affolant toutefois et vos clichés seront totalement utilisables sur les réseaux sociaux. Petite mention aux styles photographiques intégrés qui permettent de rapidement appliquer un style portrait, noir et blanc ou macro à vos photographiques en swipant l'appareil photo vers le haut.

© Linternaute / Julian Madiot

Nothing vante les capacités en zoom de son Phone (3a) qui est équipé d'un zoom optique x3 et d'un zoom "sans pertes" x6. Nous avons bien évidemment testé ce dernier et les résultats s'avèrent tout à fait corrects bien que le smartphone a tendance à légèrement exagérer la lumière présente lors des scènes et à manquer de détails sur certains éléments, notamment du texte.

Zoom x3 © Linternaute / Julian Madiot

Zoom x3 © Linternaute / Julian Madiot

Zoom x6 © Linternaute / Julian Madiot

De nuit, les résultats sont généralement assez décevants pour des smartphones d'entrée et de milieu de gamme. Le Nothing Phone (3a) Pro s'en tire tant bien que mal en proposant des clichés plutôt corrects, mais qui tirent bien trop sur la lumière artificielle. Notre première photo a l'air d'avoir été prise en pleine après-midi nuageuse alors qu'il était quasiment 20h et qu'il faisait bien plus sombre. La seconde est un peu meilleure, mais les sujets en mouvement deviennent alors complètement flous. Les autres clichés en intérieur en basse lumière manquent également d'un peu de détails sur certaines écritures de livres.

Enfin, mentionnons la présence d'un mode macro intégré au Nothing Phone (3a). Ce dernier est idéal pour capturer des sujets rapprochés et s'en sort plutôt bien dans ce domaine même si on aurait aimé pouvoir zoomer encore un peu plus.

Côté vidéo, le Nothing Phone (3a) Pro est capable de filmer en plusieurs configurations : 1080p/30 FPS, 1080p/60 FPS et 4K/30 FPS. Les résultats sont convaincants, même si le stabilisateur bien mis en avant par Nothing dans ses dernières vidéos de communication s'avère assez décevant. Dommage.

Une très bonne autonomie et une recharge rapide

Débranché à 8h du matin, notre exemplaire du Nothing Phone (3a) Pro affichait toujours 51% de batterie le soir aux alentours de 18h30. Un joli score d'autonomie alors que nous avons passé une journée d'utilisation typique qui comprend des appels, SMS, consultations de sites et réseaux sociaux, YouTube et un petit peu de jeux vidéo. Nous avons même pu profiter de notre Phone (3a) Pro le lendemain jusqu'à ce que ce dernier ne s'éteigne dans l'après midi. En fonction de vos usages, vous devriez donc pouvoir réussir à utiliser le téléphone pendant près un jour et demi, si ce n'est deux jours en utilisant l'économiseur de batterie.

Une fois notre Phone (3a) Pro éteint, il est temps de passer à la recharge ! Le Nothing Phone (3a) Pro est compatible avec une charge rapide pouvant supporter jusqu'à 50 W. Voici nos relevés :

15h45 : 0 %

15h55 : 29%

16h05 : 51%

16h15 : 70%

16h25 : 86%

16h39 : 100%

Comptez donc un peu moins d'une heure pour faire le plein, mais seulement 20 petites minutes pour disposer d'une batterie à moitié remplie. Un score plutôt honorable ! Le Phone (3a) Pro n'est cependant pas compatible avec la recharge sans-fil.

Des communications claires

Nous avons pu bénéficier du Nothing Phone (3a) Pro pendant un peu plus de deux semaines et l'utiliser en tant que smartphone principal. A aucun moment nous n'avons relevé de soucis lors de nos appels ou envois de SMS. Les conversations dans un milieu chargé en bruit ambiant peuvent être parfois difficiles à apprécier cependant.

Côté connectivité, le Phone (3a) Pro est compatible avec le Wi-Fi 6 et les bandes de communication 2G/3G/4G/5G. Le smartphone de Nothing est également compatible avec le Bluetooth 5.4 ce qui nous a permis de le coupler avec toutes sortes d'objets connectés sans ressentir de latence ou perte de connexion.

Notre conclusion au test du Nothing Phone (3a)

Le Nothing Phone (3a) Pro est assurément un bon téléphone. Pour son prix de 479 euros en France, il s'agit là d'une alternative un peu originale face à des ténors du milieu de gamme comme le Samsung Galaxy A55 ou le Google Pixel 8a. Nous apprécions surtout ses performances, ses capacités photo de jour, sa surcouche logicielle, son autonomie et sa recharge rapide qui s'avèrent très agréables dans la vie de tous les jours. A l'inverse, le Phone (3a) nous déçoit quelque peu sur les photos de nuit et sa grosse nouveauté, Essential Space.

Mais c'est surtout la comparaison avec son petit frère, le nouveau Nothing Phone (3a) qui nuit à ce premier téléphone Pro de chez Nothing. Les différences entre les deux smartphones sont très peu nombreuses en dehors du design, d'un module photo (non supplémentaire, mais différent) et du capteur selfie un poil amélioré. De petites améliorations donc, mais qui ne sont pas vraiment intéressantes selon nous pour justifier de rajouter 120 euros. Si vous cherchez donc un meilleur rapport qualité/prix, nous vous incitons davantage à regarder du côté du Nothing Phone (3a) dont notre test est déjà disponible.