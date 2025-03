Phone (3a) et Phone (3a) Pro : Nothing annonce deux smartphones au prix imbattable

Un an après le succès du Phone (2a), Nothing surfe sur l'engouement autour de son smartphone abordable en dévoilant deux nouvelles versions : Phone (3a) et Phone (3a) Pro.

Alors que de nombreux fans de la communauté du constructeur Nothing attendent toujours des nouvelles concernant un Phone (3), l'entreprise décide de jouer la sécurité en annonçant deux nouveaux smartphone "low cost". Le Nothing Phone (3a) n'est ni plus, ni moins qu'une belle évolution du Phone (2a). Un modèle estampillé "Pro" est également dévoilé, mais avec une date de sortie décalée.

Qu'il s'agisse de leurs caractéristiques, leurs nouveautés, leurs prix ou leurs date de sortie, découvrez tout ce qu'il faut savoir sur les nouveaux Nothing Phone (3a) et Nothing Phone (3a) Pro.

Quelles sont les nouveautés du Nothing Phone (3a) ?

Passé la sortie du Nothing Phone (2a), la jeune entreprise Nothing a continué de capitaliser sur le succès de son téléphone abordable en proposant de nouvelles éditions (Special, Plus, Community).

Nothing continue donc de jouer la sécurité en proposant un Nothing Phone (3a) qui, sur le papier, s'avère très intéressant. Il reprend tout ce qui a fait le succès de son prédécesseur, mais en améliorant plusieurs caractéristiques.

Le Nothing Phone (3a) reprend le design de son prédécesseur avec un capteur en plus. © Nothing

Tout d'abord au niveau du processeur. Le Nothing Phone (3a) est équipé d'un SoC Snapdragon 7s Gen 3 qui devrait être suffisant pour tourner quelques jeux en bonne qualité et gérer vos applications. Un probable gain de performance serait à noter par rapport au Phone (2a) qui était équipé d'un processeur Mediatek Dimensity 7200 Pro.

L'écran du Nothing Phone (3a) est un poil plus grand que celui de son prédécesseur avec 6,77" (contre 6,7 pour le Phone (2a)). La luminosité maximale annoncée est de 3000 nits contre seulement 1300 pour le (2a).

L'appareil photo constitue sûrement l'une des plus grosses améliorations notables du Phone (3a) par rapport à la précédente génération. Les deux capteurs réservés au grand angle et à l'ultra grand angle sont conservés, mais un nouveau capteur téléobjectif est ajouté pour bénéficier de la configuration suivante :

Capteur principal : 50 Mpx (inchangé)

Capteur téléobjectif : 50 Mpx (nouveau)

Capteur ultra grand angle : 8 Mpx (contre 50 Mpx sur le Phone 2a)

Capteur selfie : 32 Mpx (inchangé)

La batterie du Phone (3a) est dotée d'une capacité de 5000 mAh comme c'était le cas sur le prédécent Phone (2a). La recharge passe de 45 W à 50 W en filaire.

Le Nothing Phone (3a) est livré avec Android 15, trois années de mises à jour majeures et quatre ans de mises à jour de sécurité.

Quelles sont les caractéristiques du Nothing Phone (3a) Pro ?

C'est la première fois que Nothing propose un smartphone avec la dénomination "Pro". Concrètement, le Nothing Phone (3a) Pro est un version améliorée du (3a). Ainsi, il en reprend les principaux composants tels que l'écran, le processeur, la batterie et la capacité de recharge.

La grosse nouveauté du Nothing Phone (3a) Pro par rapport à la version classique vient de son design avec son bloc photo circulaire protubérant. Ce dernier y loge un capteur photo de 50 Mpx capable de capturer davantage de lumière que le Phone (3a) classique.

Le Nothing Phone (3a) Pro dispose d'un design bien à lui, mais reprend peu ou prou les mêmes composants que le (3a). © Nothing

La caméra selfie est également améliorée avec un capteur de 50 Mpx contre 32 Mpx pour le Phone (3a) classique.

Toujours côté photo, le Nothing Phone (3a) Pro dispose d'un zoom optique pouvant aller jusqu'en x3 et d'un zoom "sans pertes" jusqu'en x6. Il est ensuite possible de zoomer de façon numérique jusqu'en x60.

A quel prix sont commercialisés les Nothing Phone (3a) et (3a) Pro ?

Bonne nouvelle pour les fans de Nothing qui avaient hésité à se procurer le Nothing Phone (2a) lors de sa sortie : le Nothing Phone (3a) remplace son prédécesseur et ne coûte pas plus cher ! Voici les tarifs de vente recommandés par le constructeur :

Nothing Phone (3a) - 8/128 Go : 349 euros

Nothing Phone (3a) - 12/256 Go : 399 euros

Nothing Phone (3a) Pro - 12/256 Go : 479 euros

Une autre bonne nouvelle : vous n'aurez pas à patienter très longtemps pour mettre la main sur les nouveaux Nothing Phone (3a) et (3a) Pro. Ces deux nouveaux smartphones seront disponibles respectivement à partir du 11 et du 25 mars prochains. Les précommandes sont ouvertes le 5 mars pour le Phone (3a) et le 11 mars pour le Phone (3a) Pro.