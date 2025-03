Les meilleurs smartphones de 2025 ne sont pas ceux que vous croyez, voici deux bijoux pas chers que je recommande les yeux fermés

Loin des stars du marché lancées en grandes pompes par Apple ou Samsung (et à grands frais pour les consommateurs), ces deux smartphones récents à 350 voire 250 euros sont de véritables bijoux...

Changer de smartphone peut être une véritable épreuve tant les nouveautés sont nombreuses chaque année. Si certaines marques multiplient les sorties par rapport à d'autres, tous les téléphones ne se valent pas forcément. Entre les Samsung, Apple, Xiaomi, Huawei et compagnie, il faut savoir parfois se tourner vers un expert pour connaître avec précision le smartphone idéal en fonction de nos habitudes et notre budget.

Cela fait maintenant plus de 5 ans que je teste régulièrement des smartphones. Du budget le plus modeste avec les anciens Wiko aux technologies complexes comme les derniers téléphones pliables de Samsung à plus de 1200 euros, je peux aisément comprendre de quel smartphone vous pourriez avoir besoin en fonction de vos préférences. Vous avez besoin d'une grosse autonomie pour tenir une journée et demi voir deux jour entiers ? Une bonne puissance pour faire tourner vos jeux préférés ? Il existe forcément un téléphone idéal pour vous. Voici déjà deux petites pépites que je recommande les yeux fermés à mon entourage.

Doté d'un design hors du commun, le Nothing Phone (2a) avait fait sensation en 2024 de par sa proposition originale et surtout son rapport qualité/prix qui en faisait l'un des meilleurs smartphones de l'année. En 2025, l'entreprise Nothing a décidé de remettre le couvert en proposant un nouveau Phone (3a) blindé de belles nouveautés : meilleur appareil photo, recharge plus rapide, processeur plus puissant, expérience logicielle améliorée... Tout ceci sans pour autant monter de prix ! Un excellent choix l'an dernier qui devient encore meilleur aujourd'hui pour 349 euros dans différentes enseignes comme la Fnac ou Boulanger. Le Phone (3a) est disponible depuis le 4 mars 2025.

L'autre excellent smartphone que je recommanderais sans hésiter est toujours du côté d'Android et également sorti récemment. ll s'agit d'un appareil d'entrée de gamme et certainement l'un des moins chers du marché par rapport à ses performances. Vendu aux alentours des 200-250 euros, le Redmi Note 14 4G dispose d'un design bien plus classique par rapport au précédent. Il est cependant bien moins cher et dispose de solides arguments :

Triple appareil photo

Grosse batterie de 5500 mAh

Recharge complète en une heure

Ecran AMOLED avec taux de rafraichissement élevé

Et si tout cela ne suffisait pas, le processeur intégré au sein du Redmi Note 14 4G délivre de très bonnes performances pour vos multiples applications et jeux en bonne qualité. Les tests de la presse spécialisée saluent également ce même processeur pour sa capacité à ne jamais chauffer excessivement et à bien gérer l'énergie du téléphone pour le faire durer plus d'une journée d'utilisation.