Fin de SFR en France : l'opérateur placé en procédure de sauvegarde, que vont devenir les clients ?

SFR semble doucement se rapprocher de la fin. Selon les informations du média BFM Business, l'opérateur se préparerait en interne à une procédure de sauvegarde accélérée au début du mois de juin. Ce plan, qui concerne les entreprises en difficulté financière, pourrait bien indiquer une accélération dans la vente de l'opérateur d'ici les prochains mois.

Une procédure de sauvegarde accélérée s'adresse aux entreprises qui rencontrent de grandes difficultés. Si ce plan ne concerne pas les entreprises qui sont en état de cessation de paiement, il est suffisamment grave pour inquiéter les salariés et clients de l'entreprise concernée. Habituellement, une procédure de sauvegarde prend plusieurs mois d'observation pour faire le bilan de la société et de sa situation. La procédure de sauvegarde accélérée qui concernerait SFR indique une accélération vive dans la situation critique de l'opérateur et sa nécessité de trouver un ou plusieurs repreneurs d'ici les prochains mois.

Selon une enquête du Figaro remontant au 6 avril, le propriétaire de SFR, Patrick Drahi, chercherait depuis plusieurs années à se délester du poids du célèbre opérateur téléphonique au logo rouge. Des résultats en baisse d'année en année, des forfaits qui ne cessent de voir leurs prix grimper, un SAV régulièrement mal noté... SFR essuie en effet les critiques depuis quelques temps.

Bien que sa maison mère, Altice, se réserve tout commentaire sur le sujet, un rachat prochain de SFR serait donc envisagé. L'opérateur, qui a perdu près de 1 millions d'abonnés depuis l'été 2023 écrit le Figaro, est également au coeur d'une crise financière avec une dette estimée à 24 milliards d'euros, qui a été restructurée fin février selon un communiqué publié par le groupe lui-même.

Quel opérateur pour reprendre SFR et ses clients ?

En France, il existe quatre grands opérateurs : Orange, Free, Bouygues Telecom et SFR. Certains de ces opérateurs disposent également de sous-marques plus abordables comme Red by SFR ou Sosh (Orange). Ces quatre opérateur regroupent près de 96% des parts de marché en France et pèsent plus de 50 milliards d'euros. En fin d'année 2023, on estimait la répartition du parc d'abonnés français ainsi :

Parc d'abonnés par opérateur Orange 8,3 millions Free 5,5 millions Bouygues Telecom 3,57 millions SFR 4 millions

Si en 2016, Orange n'avait pas réussi à absorber Bouygues Telecom, il est hautement probable qu'un scénario similaire se déroule à nouveau pour SFR dans les mois à venir. L'opérateur au petit logo rouge pèse lourd dans les parts de marchés mobiles. Sa vente à un opérateur déjà existant et établi provoquerait un gros déséquilibre du marché voire une situation de monopole pour l'entreprise qui parviendrait à acquérir SFR.

L'hypothèse la plus probable reste donc la distribution des abonnés SFR à plusieurs opérateurs selon leur offre : box internet, réseau fibre, base de clients... Selon Le Figaro, le premier candidat à pouvoir mener la danse serait Bouygues Telecom qui dispose déjà d'un accord de mutualisation de ses réseaux mobiles avec ceux de SFR depuis 2014.

Chez quel opérateur vont atterrir les clients SFR ?

Difficile de savoir à l'heure actuelle ce qui va advenir des abonnés SFR. Plusieurs opérateurs concurrents ont déjà manifesté leur intérêt pour reprendre le parc de clients de SFR avec notamment Bouygues Telecom et Free dans la course. Petit problème : si un seul des trois autres opérateurs majeurs venait à reprendre SFR, il se retrouverait alors en situation de quasi monopole par rapport aux autres opérateurs. Il serait donc envisageable que SFR répartisse ses abonnés (et services) parmi les différents repreneurs intéressés.

Si l'hypothèse d'un rachat par trois opérateurs reste l'issue la plus probable, d'autres pistes pourraient être envisagée par Altice pour se séparer de SFR. Parmi ces dernières, de grands groupes provenant du Moyen-Orient comme STC pourraient se manifester en tant qu'acheteurs potentiels. La Saudi Telecom Company a déjà tenté plusieurs offensives en Europe ces dernières années, avec des tentatives de rachat en Espagne ou au Portugal et pourraient bien se déclarer intéressés par le dossier. La vente de SFR à un seul et même groupe serait également bien plus simple à gérer qu’un morcellement en trois parts pour les opérateurs déjà présents en France.

Du côté de SFR et Altice : motus et bouche cousue. L'entreprise se réserve toute communication sur le sujet et se concentre principalement sur la relance de l'opérateur, la gestion de sa dette ou même le plan de sauvegarde accéléré qui interviendrait au début du mois de juin 2025.