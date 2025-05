Attention à cette nouvelle fonctionnalité de Google, elle permet d'enregistrer votre carte bancaire en quelques secondes

Google implémente une nouvelle option pour enregistrer une carte bleue sur un téléphone en un seul geste.

Les smartphones Android ne cessent de s'étoffer. Avec l'arrivée prochaine de la nouvelle version Android 16 sur une majorité de smartphones Samsung, Xiaomi, Honor, Oppo ou encore OnePlus, c'est tout un tas de fonctionnalités qui s'apprêtent à débarquer sur nos appareils. Si certaines permettent d'améliorer l'aspect général de notre téléphone, d'autres sont pensées pour nous faciliter la vie.

C'est dans cette optique que Google travaille actuellement sur une option pour ajouter rapidement une carte bleue sur un téléphone pour pouvoir l'utiliser comme moyen de paiement. A l'heure actuelle, la méthode d'ajout d'une carte bancaire dépend principalement de votre appareil. Pour la majorité des smartphones Android, il faut prendre en photo ou taper manuellement les numéros présents sur votre carte pour l'ajouter. Bientôt, il sera possible de mémoriser une carte bleue de façon bien plus simple, en l'approchant simplement d'un téléphone.

Cette information a été repérée par AndroidAuthority. Les journalistes du site spécialisé ont inspecté le code source des prochaines mises à jour des services Google Play et y ont trouvé un petit extrait expliquant qu'il sera bientôt possible d'utiliser le NFC de votre smartphone pour ajouter une carte. Pour rappel, la technologie NFC (Near Field Communication), système de communication de courte portée présent sur une majorité de smartphones aujourd'hui, permet d'enregistrer des puces comme celles de votre carte bancaire pour les stocker sur votre appareil.

La mise à jour des services Google Play offrira donc, via la NFC, une nouvelle façon de mémoriser rapidement une carte bleue sans avoir à taper l'intégralité de ses numéros. Mais associer une carte bancaire (ou même de transport ou de fidélité dans certains pays) aussi facilement à un smartphone soulève aussi des questions.

Une technique aussi facile à utiliser peut en effet soulever de sérieuses inquiétudes de la part des possesseurs de smartphones Android. Comment s'assurer que personne ne va ajouter notre carte sur son téléphone ? Selon les dernières informations relatives à cette fonctionnalité, il faudra tout de même ajouter quelques informations pour que le smartphone mémorise votre carte (notamment le code CVC à l'arrière de la carte bleue).

Rien n'empêche cependant une personne tierce d'ajouter votre carte sur son smartphone si elle peut mettre la main sur cette dernière, le temps d'ajouter les informations à son téléphone. Plus que jamais, il est donc recommandé de ne pas laisser trainer votre carte bancaire n'importe où et de ne pas la confier à n'importe qui. Si vous suspectez qu'une personne a ajouté votre carte sur son smartphone, n'hésitez pas à consulter vos dernières transactions bancaires ainsi qu'à contacter votre conseiller pour vous assurer des derniers appareils utilisés pour ces transactions.