Le jardin le plus insolite d'Île-de-France ouvre bientôt ses portes

A 30 minutes à l'est de Paris, ce jardin secret semble tout droit sorti d'un film d'Alice au Pays des Merveilles.

On oublie les balades classiques dans les parcs parisiens bondés, où le moindre pied posé sur l'herbe est souvent accompagné d'un panneau "pelouse interdite"... A moins d'une heure de la capitale, un domaine casse tous les codes et s'apprête à lancer sa saison 2026 après l'éclosion des premiers bourgeons. Entre chaises suspendues à un cerisier japonais et chemins qui vous dictent de ne jamais grandir, ce spot hors norme classé "Jardin remarquable" rappelle l'univers déjanté d'Alice au Pays des Merveilles.

Situé au bord du Grand Morin, le site est à mi-chemin entre le parc paysager et le théâtre immersif. L'espace de 4 hectares est découpé en zones colorées qui annoncent des mises en scène toutes différentes : un jardin blanc où nagent les poissons dans les étangs, un jardin violet qui abrite un cheval ailé et une caravane mystérieuse, ainsi qu'une jungle rouge cachant une maison coréenne. Le visiteur déambule dans ce décor haut en couleurs, croisant tantôt des roulottes bariolées, tantôt une maison recouverte de fresques street-art ou encore un bassin d'eau en forme de lune.

Maison traditionnelle coréenne authentique en bois de cèdre dans le jardin du Moulin Jaune. © AYA_RUFIN

Ce lieu atypique, c'est le Moulin Jaune, situé à Crécy-la-Chapelle en Seine-et-Marne (77). Créé en 2001 par le clown russe Slava Polunin (fondateur du Slava's Snowshow), ce bâtiment de 1802 est devenu un laboratoire artistique permanent. Labellisé "Patrimoine d'intérêt régional", le domaine fête ses 25 ans en 2026 avec une programmation placée sous le thème de la "Route de la Joie". "Quelques week-ends par an, le public peut y venir en immersion pour pique-niquer, exprimer sa créativité et réveiller son âme d'enfant", soulignent les organisateurs.

Pour cette saison anniversaire, top départ le week-end des 18 et 19 avril 2026 sur la thématique "Ose le rose". Le calendrier prévoit ensuite des week-ends réguliers une à deux fois par mois en mai, juin, juillet, août, jusqu'au grand festival de septembre et la clôture d'octobre qui mettra à l'honneur les teintes rouge et bordeaux de la vigne.

Le concept repose sur une immersion totale. Les organisateurs invitent d'ailleurs les visiteurs à jouer le jeu : "Habillez-vous en fonction du thème, apportez votre pique-nique ou profitez de nos bars, prenez si vous voulez vos jeux, tricots ou accordéons..." Attention : la réservation est obligatoire sur la billetterie officielle pour chaque date.

Côté billetterie, les organisateurs ont lancé cette année une opération "Early Bird" : les tarifs actuels restent valables jusqu'au 21 mars inclus, avant une hausse progressive. De nouvelles catégories font leur apparition, notamment des tarifs réduits pour les familles (2 adultes, 2 enfants) ainsi qu'un billet suspendu pour les personnes en situation difficile.

Pour profiter de ce spot unique à seulement 40 kilomètres de Paris, il est conseillé de bloquer ses dates dès maintenant, les places étant limitées par jour de visite. Foncez si vous cherchez une déconnexion totale au bord de l'eau.