Ces 5 applications très populaires collectent vos données en secret, il est vivement conseillé de les supprimer

Bien qu'elles disposent de fonctionnalités différentes, ces applications demandent souvent des autorisations abusives pour récolter vos données.

Avec la démocratisation des smartphones sont arrivées les applications mobiles. Toujours plus nombreuses chaque année, on estime que le nombre d'applications disponibles sur Android est de plus de 2,8 millions désormais. Un catalogue qui ne cesse de s'agrandir et qui permet de profiter de multiples nouveaux usages pour nos smartphones.

Hélas, les développeurs d'applications ont souvent besoin de générer des revenus pour pouvoir en vivre. Il peut parfois être difficile de développer une application et de la monétiser. Aussi, l'un des meilleurs moyens de tirer de l'argent d'une application est de récupérer les données personnelles des utilisateurs. Ainsi, certaines applications pourraient bien utiliser vos données personnelles à votre insu pour les exploiter ou les revendre à d'autres entreprises.

Tout d'abord, parlons des applications de météo. Si ces dernières n'ont généralement besoin que de votre localisation pour fonctionner (et encore, ce n'est pas une obligation), il peut arriver que certaines d'entre-elles vous demandent des informations bien plus personnelles comme l'accès à votre liste de contacts pour les revendre à d'autres entreprises. Des applications comme "Clime : Weather Radar Live" disposeraient notamment de près d'une douzaine de traqueurs. Préférez donc les applications météo déjà intégrées à votre téléphone.

En parlant de radar, il faut également mentionner les applications de détection de radars automobiles. Si ces applications ne pourraient fonctionner qu'avec votre simple localisation ou une carte basique, elle renferment parfois de très nombreux traqueurs ou demandes d'informations personnelles. C'est notamment le cas de solutions comme "Radarbot" et "Smart Driver".

Même les applications de lampe torche sont concernées. Votre smartphone possède déjà une solution intégrée alors pourquoi en posséder une autre ? Ces applications tierces sont généralement des nids à traqueurs ou récolte de données personnelles.

Il faut également être très précautionneux avec les applications de suivi de santé. Encore une fois, privilégiez les applis officielles fournies par de grands constructeurs comme Apple ou Xiaomi plutôt que des applications de santé externes. Vous ne savez jamais vraiment où peuvent aller vos renseignements sur des informations aussi précieuses que votre condition physiques ou mentale.

Enfin certains jeux bien connus peuvent abuser sur les demandes d'autorisation d'accès à des données. Ce fût notamment le cas de "Angry Birds Rio" qui exigeait pendant un temps l'accès à vos SMS pour pouvoir fonctionner (une erreur corrigée depuis). D'autres jeux très célèbres comme le fameux "Candy Crush" peuvent également vous demander de surveiller votre activité sur le web afin de connaître vos gouts et préférences et les utiliser pour leurs offres de publicités ou leurs partenaires. Mieux vaut les refuser ou même désinstaller l'application si vous ne vous en servez pas.