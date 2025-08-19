Google Pixel 10 Pro Fold : le prochain smartphone de Google serait le premier pliable à intégrer cette fonctionnalité

A quelques heures de son annonce officielle, le Google Pixel 10 Pro Fold laisse échapper une information importante sur une de ses nouveautés.

Il ne se passe quasiment pas un jour sans que les prochains Google Pixel 10, 10 Pro, 10 Pro XL et 10 Pro Fold ne fassent parler d'eux. Si la firme de Mountain View a toujours été victimes de nombreux leaks avant leurs annonces officielles, ses prochains smartphones n'ont désormais quasiment plus rien à cacher !

Du moins c'est ce que l'on pensait jusqu'à aujourd'hui puisque le Google Pixel 10 Pro Fold vient de laisser échapper une nouveauté inédite pour un smartphone pliable !

© Notebookcheck / Google

Un téléphone pliable enfin résistant à l'eau et la poussière

Beaucoup de consommateurs n'osent pas encore franchir le pas des téléphones pliables pour une raisons totalement compréhensible : leur supposée fragilité et résistance par rapport à des smartphones classiques. Il faut dire que jusqu'ici, aucun téléphone pliable n'a réussit à disposer d'une certification de protection contre l'eau et la poussière. Une donnée que le Google Pixel 10 Pro Fold pourrait bien changer lors de son annonce ce mercredi 20 août !

En effet, les dernières fuites d'informations laissent suggérer que le prochain téléphone de Google serait le premier pliable à disposer d'une certification IP68. Cela lui garantirait une protection totale contre les poussières et une protection dans l'eau à plus d'un mètre de profondeur pendant 1h en moyenne.

Bien évidemment, il convient de patienter jusqu'à la révélation officielle du téléphone pour en avoir le coeur net. La conférence Google I/O de ce mercredi 20 août à 19h (heure de Paris).